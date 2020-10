PSOE y Unidas por Extremadura valora suspensión reglas fiscales y PP pide retomen derechos

Ep

El Grupo Parlamentario Socialista y el de Unidas por Extremadura han valorado la suspensión de las reglas fiscales, mientras que el PP, ante este hecho, ha pedido que los próximos Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) restauren derechos.



La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha destacado que el acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) muestra la "sensibilidad" que el Gobierno central tiene con la actual crisis.



De esta forma, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces y a preguntas de los medios, ha indicado que mantener el mismo nivel de gasto permitirá disponer de los fondos necesarios para hacer frente a la crisis sanitaria y también a la económica y social.



"Se necesita un gobierno que sepa que está ahí detrás de todos y cada uno de los ciudadanos para decirles que no se trata de robar derechos, de recortar, sino de todo lo contrario, de saber actuar en tiempos de crisis", ha recalcado.



Asimismo, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha mostrado su satisfacción ante el hecho de que "por fin" las reglas fiscales "impuestas por la austeridad" sean eliminadas y se permita a las comunidades fortalecer los servicios públicos "con los fondos necesarios".



En esta línea, y en su opinión, es una "muy buena noticia" que se empiecen a dar pasos para eliminar las "políticas de austeridad que causaron mucho sufrimiento" a España.



"Nunca más un gobierno que no mire hacia los intereses de la ciudadanía, hacia los intereses de la gente y, sobre todo, que no mire hacia lo más importante y lo que más nos une, que son nuestros servicios públicos", ha aseverado.



Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha remarcado que tras la celebración del CPFF ha habido una reacción de la Junta que dice que se podrá presentar "el mismo presupuesto sin recorte". "Ya tienen los datos, preséntelos (los PGEx)-- porque esta región necesita un presupuesto", ha añadido.



Además, en opinión de la 'popular', "si no va a haber recortes" en las cuentas de 2021 la Junta ya puede empezar a restaurar derechos", por ejemplo con los empleados públicos, a ejecutar inversiones que están "paralizadas" o a reforzar la atención primaria.



En esta línea, Teniente ha reiterado que el Ejecutivo regional tendrá todo el apoyo del PP para llevar al presupuesto los recursos necesarios para abordar una crisis sanitaria, social y económica "sin precedentes y de consecuencias imprevisibles".



En el turno de Ciudadanos, su portavoz, David Salazar, ha mostrado su preocupación y ha añadido que quiere ver "cómo va a seguir desarrollándose este asunto".



De esta forma, ha apuntado que su grupo continuará haciendo aportaciones, toda vez que a su formación no le "satisface del todo los resultados".



INICIATIVA SOBRE EL CORREDOR



Por otra parte, los grupos parlamentarios, a preguntas de los medios, también han mostrado su opinión ante la propuesta de impulso registrada por el PSOE en la Asamblea que tiene como objetivo que la ampliación del Corredor Atlántico alcance el consenso político para que dicho proyecto se defienda en España y en Europa.



Así, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha apuntado que el PP y el PSOE no se pondrán de acuerdo en "dar prioridad", como hace el Gobierno nacional, ha dicho, al Corredor Mediterráneo frente al Atlántico, ante lo que ha añadido que los 'populares' sí están de acuerdo en que se incluya la planificación de fondos pero ha pedido que se ejecuten.



En el turno de Ciudadanos, David Salazar ha recalcado que su grupo está a favor del Corredor Atlántico, ya que Extremadura debe ser vía del mismo.



Finalmente, la portavoz del Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha manifestado que Extremadura tiene un "déficit de infraestructuras tremendo" y que necesita unas infraestructuras adaptadas a los tiempos actuales para vehicular la región y para converger con España.