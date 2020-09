Ep

La comunidad autónoma de Extremadura recibirá en torno a 270 millones de euros del Fondo Covid del Gobierno para las CCAA, según ha explicado, en comisión parlamentaria en la Asamblea, a pregunta del PP, el secretario general de Presupuestos y Financiación de la Junta, Isidoro Novas.



Así, ha considerado que el reparto del citado fondo hasta el momento es "razonable, equilibrado y suficiente", al tiempo que ha indicado que como consecuencia de la situación generada por el Covid-19 "vienen años malos pero a base de deuda" en Extremadura, de tal forma que no se aventura una "época de recortes" sino una etapa de "endeudamiento".



En concreto, según ha desgranado Novas, del citado montante la Junta ha recibido ya en Tesorería 96,3 millones de euros del bloque para financiar las necesidades sanitarias derivadas del Covid con datos acumulados a 30 de abril.



Asimismo, del tramo sanitario con datos hasta 31 de octubre la comunidad extremeña recibirá por población protegida 31,7 millones de euros; a lo que habrá que sumar lo que falta por determinar a tenor de los datos de PCR, hospitalizaciones y UCI a 31 de octubre, una distribución definitiva y sus libramientos que se realizarán "allá por el mes de noviembre", ha dicho Novas, quien ha añadido que que en caso de tener la misma proporción que a 30 de abril serían aproximadamente unos 20 millones de euros más.



De su lado, del bloque educativo de 2.000 millones para las CCAA, Extremadura ya ha recibido en Tesorería los 43,3 millones de euros que le corresponden.



En cuanto al bloque del Fondo Covid que atiende las minoraciones de los ingresos y transportes, dotado con 5.000 millones de euros para las CCAA, Extremadura tiene la previsión de que recibirá 78 millones de euros, aunque la distribución definitiva y su libramiento se realizarán en noviembre.



"En definitiva tendremos una asignación global de aproximadamente 250 millones a espera de la distribución y el conocimiento de los registros de los PCR, hospitalizaciones y UCI a 31 de octubre, que en caso de tener la misma proporción que a 30 de abril serían aproximadamente unos 20 millones más. Estaríamos hablando de casi 270 millones de euros", ha explicado Isidoro Novas.



A su vez, el diputado del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha defendido que el reparto del Fondo Covid para Extremadura "no es razonable, suficiente ni equilibrado ni equitativo".



Así, ha considerado que en el reparto "no hay equidad", a la vez que ha advertido de que los criterios adoptados para la distribución del fondo entre las CCAA, basados fundamentalmente en variables sanitarias frente a los poblacionales, "perjudican" a los extremeños.



"La Junta se contentó con que la población pesara un poco más pero los extremeños una vez más salen perdiendo frente a otros territorios que han sabido negociar mejor este reparto" del fondo Covid, ha espetado el 'popular'.

También, ha subrayado que el reparto ha generado una "tensa batalla" entre prácticamente todas las CCAA y el Gobierno, ya que todas las CCAA "de una manera u otra han manifestado su queja" excepto Extremadura, pese a que ésta es "una de las más perjudicadas en el primer reparto en criterios poblacionales y sanitarios".



En este sentido, Carrón ha afirmado que Extremadura recibe 38 millones de euros menos de los que le corresponde por población en el primer tramo; al tiempo que ha subrayado que los criterios sanitarios "tampoco benefician" a la comunidad extremeña, porque en la media de personas muertas por habitantes la región tiene "peor" proporción en financiación que otras CCAA que acumulan más fallecidos.



Se trata, de este modo, según el diputado de PP de "un reparto que claramente no es razonable, que claramente perjudica a Extremadura, y que a nosotros no nos parece suficiente".



"Los que vivimos en la España vaciada gracias a Sánchez y Vara además vivimos en la España vaciada de fondos Covid", ha espetado Carrón, quien ha advertido de que en el reparto del Fondo Covid para las CCAA "no se han tenido en cuenta factores" de Extremadura como la dispersión de la población y el envejecimiento para determinar el coste "real" de los servicios.



FONDO EXCEPCIONAL



Por su parte, Isidoro Novas ha subrayado que el fondo sirve para financiar gastos derivados de la pandemia, en especial en el sistema sanitario y educativo, así como se compensa por la reducción de los ingresos autonómicos.



Así, ha recalcado que se trata de un fondo "excepcional" para cubrir las necesidades presupuestarias en función de las incidencias provocadas en las distintas haciendas autonómicas por la pandemia del Covid-19, y se financia con deuda pública por parte del Estado y no de las CCAA; y es independiente de los recursos del sistema de financiación.



Finalmente, Isidoro Novas ha respondido al 'popular' Luis Alfonso Hernández Carrón que la Junta presentó por escrito sus "quejas" al Ministerio de Hacienda por la primera propuesta de reparto del Fondo Covid realizada, porque consideraba la Administración regional que la misma "daba mucho peso a los indicadores sanitarios" y que debería de "ponderar más los criterios poblacionales" de población ajustada y protegida tanto en el tramo 1 como en el 2 del fondo, algo que según ha incidido cambió finalmente.



Así, "de la propuesta 1 a la 2 se modifican esos criterios, tanto los poblacionales como los de indicadores sanitarios", lo que supone para la Junta de Extremadura que se pasa de la propuesta de reparto de los 6.000 millones de recibir 86,7 millones a recibir 96,1 millones de euros.



Sobre el tramo 4, "exactamente lo mismo" --añade Novas-- porque se primaban únicamente de forma inicial los tributos cedidos como criterio de reparto y finalmente --tras las peticiones de la Junta-- "se introduce el criterio de población ajustada para tener en consideración no solamente la caída de recaudación de ingresos cedidos sino el conjunto de los ingresos"; lo que lleva a recibir "más de 20 millones de euros" más por parte de Extremadura.