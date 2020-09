Creex ve "absurdo e irracional" poner "fecha de caducidad" a los ERTE

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) ha considerado "absurdo e irracional" poner "fecha de caducidad" a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y limitarlos a "ciertos" sectores en la actual situación

El secretario general de la Creex, Javier Peinado, ha mostrado su "preocupación" por el "atasco" en la negociación sobre la prórroga de los ERTE que caducan este miércoles, porque empresarios y trabajadores viven "con la incertidumbre de si va a haber o no acuerdo".



Así, Peinado ha manifestado que las organizaciones empresariales mantienen que limitar "ahora mismo" la vigencia de estos ERTE y limitarlos a "ciertos" sectores "es un absurdo y una atrocidad, visto cómo está la situación".



En su opinión, las condiciones de los ERTE deben ser "suficientes" para que ayuden "realmente" a las empresas: "e igual que entendemos que se mantenga a los trabajadores el 70 por ciento de cara a la prestación, creemos que debe hacerse el mismo esfuerzo en la exoneración de cuotas empresariales, siquiera para que muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, puedan intentar sobrevivir en los tiempos que vivimos sin ir a la quiebra".



Por el mismo motivo, la evolución que se está viendo de la pandemia y las dudas sobre si habrá o no nuevos confinamientos y si el problema sanitario se agravará, "sería del todo descabellado excluir a algunos sectores de esta fórmula y ponerle de nuevo límite temporal a la prórroga".



Recalca que "es una atrocidad, entendemos que la acogida o no al ERTE debe dejarse a criterio de la empresa, según la situación, y en cuanto a la vigencia de esta fórmula, es irracional ponerle ahora un límite temporal, sin saber cómo va a evolucionar el problema, porque en esta entrega por capítulos nos veríamos en enero en las mismas, a dos días de concluir la vigencia y con la inseguridad jurídica de no saber qué pasará".



De este modo, ha abogado por dejar abierta la fecha de conclusión de estos ERTE y por que, cuando se vea que "este entorno caótico que vivimos ha desaparecido, cuando se vaya volviendo todo al cauce", fijar entonces una fecha límite con un periodo "razonable de adaptación".



Y, concluye que "no podemos volver a cometer estos errores que añaden incertidumbres a lo que ya es de por sí fuente de desasosiego y desvelos para la mayoría de empresarios y trabajadores".