El SES no prevé "de momento" poner en marcha el plan de contingencia en hospitales

El Servicio Extremeño de Salud (SES) no prevé "de momento" poner en marcha "de forma inmediata" el Plan de Contingencia en Hospitales debido a la situación de coronavirus, aunque no se descarta "en función de cómo vayan ocurriendo los acontecimientos".



Y es que hasta el momento, los hospitales extremeños cuentan con 195 personas ingresadas con coronavirus, 16 de ellas en la UCI, una cifra que representan el 4,25 por ciento de los pacientes ingresados en los centros hospitalarios, frente a la ocupación media del 9,5 por ciento en los hospitales en el conjunto nacional.



Así, en el caso de la UCI, el porcentaje de ocupación por Covid-19 en Extremadura es de un 12,3 por ciento, frente al 17 por ciento de la media nacional, unas que en el caso de la región "están lejos de alcanzar el porcentaje de ocupación que nos hiciese pensar en otras alternativas", según ha avanzado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, en rueda de prensa este viernes en Mérida.



Así, aunque Vergeles ha apuntado que no descarta "poner en marcha el volumen de camas hospitalarias, incluido la apertura del Hospital Virgen de la Montaña de Cáceres", en este momento "no es necesario hacerlo", aunque en cualquier caso, ha apuntado que todas esas plantas "siguen un periodo de desinfección periódico por si en algún momento, para tener la seguridad de que en 48 horas lo podemos abrir si fuese necesario".



SITUACIÓN "MÁS COMPROMETIDA" EN PLASENCIA



En su intervención, el titular extremeño de Sanidad ha explicado que el hospital que cuenta "más comprometida" su capacidad de UCI en la actualidad es el Virgen del Puerto de Plasencia, en el que no se descarta "en las próximas semanas, y en función de la evolución", abrir la Unidad de Cuidados Intermedios, con el objetivo de "no parar la actividad quirúrgica programada".



La apertura de esta unidad en Plasencia "conllevaría un incremento e la contratación de personal" por encima de las diez personas, de diversas categorías, ha resaltado Vergeles.



Por su parte, el Hospital Universitario de Badajoz cuenta con una planta completa con pacientes de Covid-19, así como dos medias alas en el Complejo Perpetuo Socorro-Materno Infantil, mientras que el Hospital de Mérida tiene ya una planta y media ocupada por personas afectadas por coronavirus.



El Hospital de Don Benito-Villanueva tiene dos plantas ocupadas por pacientes Covid-19, así como una planta en el Hospital Siberia Serena de Talarrubias, mientras que el Hospital de Llerena-Zafra tiene dos plantas abiertas para enfermos de coronavirus.



Por su parte, en la ciudad de Cáceres, el Hospital San Pedro de Alcántara cuenta con tres plantas abiertas con enfermos Covid; el Hospital de Coria tiene media planta ocupada con estos pacientes; el Hospital de Plasencia cuenta con una planta, y el de Navalmoral de la Mata, media planta.