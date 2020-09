Extremadura notifica cuatro fallecidos, once brotes y 265 positivos en últimas 24 horas

La comunidad autónoma de Extremadura ha registrado cuatro fallecimientos en las últimas 24 horas provocadas por el Covid-19, que continúa avanzando con 265 nuevos contagios y la declaración de once nuevos brotes, si bien cabe destacar igualmente el cierre de otros cinco.



En concreto, los cuatro fallecidos son un varón de 76 años de Cáceres, que no pertenecía a ningún brote y estaba ingresado en el hospital San Pedro de Alcántara; y otro de 77 años, de Cabeza del Buey, que había ingresado este jueves en el hospital Siberia-Serena con una patología de base y pertenecía al brote de Cabeza del Buey.



A su vez, el tercer fallecido es un hombre de 91 años, de Riolobos, que no estaba asociado a brote y permanecía ingresado en el hospital de Plasencia desde el 10 de septiembre; y una mujer de 88 años de la residencia Santa Isabel de Torrejoncillo, que ingresó también este pasado jueves en el hospital de Coria, perteneciente al brote declarado este mismo viernes en dicha residencia.

Así pues, estas cuatro muertes elevan a 546 el balance en la comunidad autónoma desde el inicio de la pandemia. De hecho, Extremadura ha registrado este viernes 265 casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR. Además, la Dirección General de Salud Pública ha detectado 463 casos sospechosos y se han descartado 332.



Las personas ingresadas en hospitales continúan en ascenso, hasta las 133, de las cuales 15 están en la UCI. Mientras, en la jornada de este viernes hay que lamentar el fallecimiento de cuatro personas, lo que sitúa la cifra total de fallecidos desde el inicio de la pandemia en 546 personas. Se han dado 109 altas, lo que supone un acumulado de 6.096 pacientes.



En cuanto a los brotes, se ubican en Badajoz (7 positivos y 14 contactos); en la residencia de mayores de Casas de Don Antonio (5 positivos y contactos en estudio); en Malpartida de Cáceres (6 positivos y 28 contactos); en Cáceres (8 positivos y 28 contactos); en Madrigalejo (8 positivos y contactos en estudio); en Coria, en la residencia Santa Isabel (3 positivos y 67 contactos); en Eljas (27 positivos y 100 contactos); en Talarrubias (12 positivos y 40 contactos); en Mérida (8 positivos y 20 contactos); en Almendralejo (16 positivos y 30 contactos) y en Navalmoral de la Mata (10 positivos y 5 contactos).



A su vez, se han cerrado cinco focos, el 31 y el 55 de Badajoz, el 82 de Zarza, el 93 de Almendralejo y el 84 de Plasencia, según informa la Junta en una nota de prensa.



POR ÁREAS DE SALUD

De este modo, por áreas de salud en Badajoz se han detectado 99 casos sospechosos y se han descartado 61. Se han notificado 88 casos positivos confirmados. En el área hay nueve pacientes ingresados, uno de ellos en UCI. Acumula 35 fallecidos y se han curado 1.132 pacientes.



Mientras, el Área de Salud de Cáceres notifica 133 casos sospechosos y ha descartado 128. Declara 73 casos positivos. Cuenta con 52 pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI. Han fallecido 274 personas y se han dado 2.046 altas.



Por su parte, en Mérida se han notificado 64 casos sospechosos y se han descartado 40. Tiene 23 positivos confirmados, hay 18 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI. Ha registrado 33 fallecidos y ha dado 581 altas.



El Área de Salud de Plasencia detecta 39 casos sospechosos y ha descartado 29. Notifica 28 casos positivos, tiene siete pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI y acumula 79 víctimas mortales y 708 pacientes curados.



A su vez, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena detecta 74 casos sospechosos y ha descartado 36. Notifica 27 casos positivos, tiene 28 pacientes hospitalizados, tres de ellos en UCI. Ha registrado un total de 33 fallecidos y ha dado 715 altas.



Por otro lado, en Navalmoral de la Mata se han registrado 22 casos sospechosos y se han descartado siete. Notifica siete casos positivos. Tiene dos pacientes ingresados y acumula 60 personas fallecidas y 534 pacientes curados.



Coria notifica diez casos sospechosos y ha descartado seis. Registra nueve casos positivos. Tiene tres pacientes ingresados. Acumula 23 víctimas mortales y se han dado 231 altas.



Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra notifica 22 casos sospechosos y ha descartado 25. Registra diez casos positivos. Tiene 14 pacientes hospitalizados. Han fallecido nueve personas desde el comienzo de la pandemia y hay 149 pacientes curados.