Vergeles: Mayoría de los brotes están vinculados a reuniones familiares y ocio sin control

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha advertido de que se está produciendo una "inexplicable relajación de las medidas de prevención y protección" frente al coronavirus en las reuniones familiares y fiestas no controladas, mientras ha mostrado su preocupación por que la incidencia acumulada de Covid-19 "sigue subiendo" en Extremadura.



Y es que, la comunidad extremeña registra una incidencia acumulada de 216,07 casos en 14 días por 100.000 habitantes, frente a los 256,57 casos de la media nacional, con lo que sitúa actualmente entre el noveno y el décimo puesto de las comunidades autónomas.



Así lo ha destacado el consejero de Sanidad en rueda de prensa este jueves en Mérida, en la que ha señalado que "en estos momentos" no se puede conocer si se ha alcanzado el pico de la curva de incidencia del covid-19 en esta segunda ola, aunque desde el Servicio Extremeño de Salud se están "poniendo todos los medios".



En la situación actual, los hospitales extremeños presentan un 4 por ciento de camas ocupadas por pacientes con coronavirus, con un total de 121 personas ingresadas, frente al 8,5 por ciento de camas ocupadas en la media nacional, por lo que la presión asistencial es "de momento soportable" en los hospitales, según ha señalado Vergeles.



En cuanto a las pruebas PCR que se están realizando, en Extremadura se realizan actualmente unas 1.500 diarias de media, lo que supone una tasa de 123 pruebas por cada 100.000 habitantes, por lo que la región se sitúa por encima de la media del país, que está en 113 PCR por 100.000 habitante, lo que supone "un esfuerzo ingente" por parte de los profesionales pero da una seguridad a la hora de detectar casos.



Del total de PCR realizadas, el 11 por ciento dan positivo, según los datos aportados por el titular de Sanidad, que señala en estos momentos en Extremadura se está en seguimiento de 12.152 personas, de las que 3.001 de ellas son casos activos, y 9.151 son contactos estrechos de contagiados.



Además, Vergeles ha informado que el 5 por ciento de las personas que dan positivo en PCR por coronavirus requieren ser ingresadas en los hospitales, mientras que los pacientes que ingresan en la UCI suponen únicamente el 0,62 por ciento de los positivos, y la tasa de letalidad es del 0,51 por ciento de los pacientes contagiados.



"Estamos viendo en esta segunda ola que la estancia media hospitalaria es sensiblemente menor", ha destacado Vergeles, quien ha achacado esta situación a que los casos de coronavirus se están detectando antes que en la primera ola, una hecho que también se pone de manifiesto en el que el 58 por ciento de los pacientes diagnosticados son asintomáticos.



En cuanto a los datos que arroja la pandemia en esta segunda ola, también cabe destacar que la edad media del diagnóstico en Extremadura actual es de 43 años, frente a los 62 años de la primera ola, lo que provoca que "los factores de riesgo también disminuyen mucho".



REUNIONES FAMILIARES Y FIESTAS



Ante esta situación, el titular extremeño de Sanidad ha alertado de que la mayoría de los contagios se producen en reuniones familiares, donde hay una "inexplicable relajación de las medidas de prevención y protección", así como en el "ocio no controlado", como son fiestas privadas en las que no se cumplen las medidas de seguridad, consumo de alcohol en la calle o reuniones de amigos.



Unas situación que "están generado un porcentaje nada desdeñable de los contagios que se están produciendo", que el consejero de Sanidad ha calculado que el ocio no controlado representa entre el 40 y el 50 por ciento de los brotes que existen actualmente en Extremadura, mientras que los familiares son el origen del 30 por ciento de los brotes.



Además, Vergeles ha realizado un llamamiento a la población para que aquellas personas que estén pendientes de hacerse una PCR o ya se la hayan hecho y estén esperando los resultados, que "guarden el aislamiento que le indique los rastreadores del sistema sanitario".



Así, ha reiterado que "cuando a uno lo llaman para que se haga la PCR tiene que estar en aislamiento hasta que le den el resultado de la PCR", por lo que ha pedido a estas personas que "no acudan a los colegios ni a los centros de trabajo", ya que se trata de una conducta que "no es generalizada por tampoco es infrecuente".