De Miguel: Extremadura no puede competir en infraestructuras pero sí en calidad de vida

La responsable de la formación morada ha defendido la importancia de aprovechar las "oportunidades" y "enseñanzas" que la pandemia del Covid-19 está dejando para utilizarlas en beneficio propio en cuestiones como, por ejemplo, la calidad de vida que otros territorios no pueden ofrecer.



"Extremadura no puede competir con otros territorios en infraestructuras y desarrollo económico pero podemos ofrecer una calidad de vida muy superior a la de otros territorios", ha espetado al hilo de que la pandemia del Covid-19 "ha demostrado que hay cosas importantes como la calidad de vida".



"Tenemos oportunidades que no debemos desaprovechar", ha incidido Irene de Miguel, con motivo del Día de Extremadura, defendiendo el impulso de medidas que permitan por ejemplo regresar a la comunidad a los extremeños que se han visto obligados a abandonarla por falta de oportunidades.



En cuanto a la celebración del Día de la Comunidad, ha recordado que "Extremadura no estaba en una situación bollante" antes de la pandemia, y ha añadido que ahora, con la llegada del Covid-19, se han puesto de manifiesto "las costuras al aire" en temas como el sistema sanitario que "al final estaba sostenido por el trabajo de unos profesionales precarizados" y por una sanidad "debilitada por los recortes".



Finalmente, sobre si se está respondiendo mejor ahora en Extremadura que en la primera oleada del Covid-19, Irene de Miguel ha destacado que "ahora" se tiene "una experiencia" y ha incidido en que "es indispensable" seguir manteniendo medidas como "el distanciamiento social, las mascarillas".