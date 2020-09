Extremadura notifica 177 positivos y cinco nuevos brotes de Covid-19

La comunidad de Extremadura ha registrado este viernes 177 casos positivos de Covid-19 confirmados por PCR, así como cinco nuevos brotes, uno de ellos en la residencia Fuente Atenor de Azuaga (Badajoz).



En dicha residencia, cuatro trabajadores han dado positivo, y además a los 61 residentes de la instalación se les harán pruebas PCR de coronavirus.



Ademá, aparte de éste en Azuaga, Salud Pública en la comunidad ha declarado al Ministerio de Sanidad otros cuatro brotes más. En concreto, uno en Talayuela (26 positivos y 10 contactos); otro en Arroyo de la Luz (tres positivos, 28 contactos); otro en Cáceres (cuatro positivos, cuatro contactos); y uno en Talarrubias (tres positivos, contactos en investigación).



De igual modo, según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura, en esta jornada no se han registrados fallecidos; y se han cerrado dos brotes, en concreto uno en Almendralejo y otro en Fuente del Maestre/Aceuchal.



Además, la Dirección General de Salud Pública ha detectado 343 casos sospechosos y se han descartado 307 en la región. También, hay 46 personas ingresadas en los hospitales extremeños, 10 de ellas en UCI; y se han dado 35 altas, lo que eleva a 5.197 los pacientes curados en Extremadura.



DATOS POR ÁREAS DE SALUD



En concreto, el Área de Salud de Badajoz ha detectado 65 casos sospechosos y descarta 67. Notifica 44 casos positivos (22 de Badajoz, uno en Alburquerque, uno en Barcarrota, dos en Jerez de los Caballeros, dos en Valle de Matamoros, dos en Santa Marta de los Barros, dos en Salvatierra de los Barros, uno en Salvaléon, seis en Olivenza, dos en San Vicente de Alcántara, y tres en La Parra). Todos, menos siete, tienen trazabilidad. Además, en el área hay ocho pacientes ingresados, tres de ellos en UCI. Acumula 35 fallecidos y se han curado 828 pacientes.



A su vez, el Área de Salud de Cáceres ha notificado 68 casos sospechosos y ha descartado 60. Declara 19 casos positivos (11 de Cáceres, dos en Trujillo, uno en Huertas de Ánima, uno en Navas del Madroño, dos en Arroyo de la Luz, uno en Pizarro y uno en Alcántara). Todos, excepto uno, tienen trazabilidad epidemiológica. Asimismo, el área tiene 11 pacientes ingresados, uno de ellos en UCI. Acumula 272 fallecidos y 2.036 pacientes curados.



Por su parte, el Área de Salud de Mérida ha notificado 47 casos sospechosos y ha descartado 40. Tiene 44 positivos confirmados (siete en Mérida, cinco en Torremejía, tres en Arroyo de San Serván, uno en Solana de los Barros, dos en Villalba, dos en Aceuchal, ocho en Villafranca de los Barros, uno en Ribera del Fresno, cuatro en Hornachos, dos en Puebla de la Reina, y nueve en Almendralejo). Todos tienen trazabilidad conocida o pertenecen a brotes. Hay siete pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Acumula 32 fallecidos y 463 altas.



Mientras, el Área de Salud de Plasencia ha detectado 25 casos sospechosos y ha descartado 21. Notifica 15 casos positivos (seis en Plasencia, dos en Montehermoso, cuatro en La Garganta, uno en Zarza de Granadilla, y dos en Collado de la Vera). Todos tienen trazabilidad, excepto dos que están en investigación. Este área tiene seis pacientes ingresados, cuatro de ellos en UCI. Acumula 77 fallecidos y 651 pacientes curados.



Igualmente, el Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha detectado 47 casos sospechosos y ha descartado 32. Notifica 25 casos positivos, 22 de ellos tienen trazabilidad epidemiológica y tres están en investigación. Los casos se localizan cinco en Cabeza del Buey, uno en Santa Amalia, tres en Navalvillar de Pela, cuatro en Castuera, ocho en Villanueva de la Serena, uno en Entrerríos, uno en Talarrubias y dos en La Coronada. Tiene 12 pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Acumula 25 fallecidos y 529 altas.



Por su parte, el Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha registrado 17 casos sospechosos y descarta 14. Ha notificado 17 casos positivos (16 en Talayuela del nuevo brote y uno en Navalmoral). Acumula 60 fallecidos y 396 pacientes curados.



En esta línea, el Área de Salud de Coria ha notificado 10 casos sospechosos y ha descartado nueve. Ha contabilizado tres casos positivos (dos en Coria y uno en Torrejoncillo). No tiene pacientes ingresados por Covid-19. Asimismo, en este área han fallecido 22 personas y se han dado 217 altas.



Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra ha registrado 64 casos sospechosos y ha descartado 64. Ha notificado 10 casos positivos (cuatro en Valencia de las Torres; uno en Llerena; dos en Llera; dos en Berlanga; y uno en Azuaga). Este área no tiene ingresos hospitalarios, y acumula siete fallecidos y 77 pacientes curados.