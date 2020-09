Extremadura mantiene la apertura presencial del curso a partir del día 10

Ep.

La Junta de Extremadura mantiene su intención de que haya una apertura presencial del curso educativo a partir del próximo jueves, 10 de septiembre, a la espera de analizar la incidencia que la Covid-19 pueda tener en aquellas localidades que se encuentran en situación de aislamiento social en estos momentos y si los niños de las mismas pueden acudir o no a los centros.



Tras reconocer que "todavía no" se ha alcanzado la curva actual de contagios correspondiente a la segunda oleada de Covid-19 en Extremadura, el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha incidido en que en todo caso la Administración regional se mantiene en el planteamiento de que el curso educativo comience en la comunidad en la fecha prevista.



"Seguimos con la idea de que el curso es presencial el 10 de septiembre. La incidencia global del ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura no nos indica otra cosa y por tanto la idea es presencialidad a partir del 10 de septiembre", ha afirmado en rueda de prensa este jueves en Mérida.



PUEBLOS CONFINADOS



Al mismo tiempo, ha avanzado también que este mismo jueves o mañana viernes se mantendrá una reunión de coordinación para definir los pormenores epidemiológicos de las localidades extremeñas que actualmente se encuentran confinadas, así como para realizar un análisis demográfico de las mismas y en función de eso decidir si en esas poblaciones en concreto "se da de plazo algunos días más para abrir (los centros educativos) o se abre con las medidas de seguridad que tienen que abrirse los centros educativos".



"No puedo dar respuestas claras en relación a si el centro (educativo) de Llera (por ejemplo) va a abrir o no porque hay que analizarlo. Si no hay niños afectados no tenemos por qué conculcarles, si estamos permitiendo las salidas por los trabajos, un derecho constitucional que viene así recogido en la Constitución igual que viene el trabajo", ha espetado Vergeles.



"Vamos a ver cómo están las incidencias, vamos a ver demográficamente cómo están afectadas esas localidades, y en función de eso tomaremos una decisión conjunta con la Consejería de Educación, pero en principio vamos a intentar que (el inicio del curso escolar) sea presencial y a partir del 10 de septiembre... Si no puede ser en toda la comunidad autónoma, en el 99 por ciento de la comunidad autónoma", ha apuntado.



En este sentido, ha señalado también que el análisis epidemiológico en cuestión se hace ahora porque si se hubiese realizado antes no se hubiese conocido la incidencia acumulada "lo más cercano posible a la apertura del curso".



"Por lo tanto, preferimos quedarnos trabajando todo el fin de semana o todo el puente festivo del Día de Extremadura para asegurar las mejores condiciones a la comunidad educativa, que hacer previsiones a semanas vista de lo que iba a ocurrir en el día 10 de septiembre, que es cuando se inicia el curso", ha añadido.