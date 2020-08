El Ayuntamiento de Cáceres ampliará el servicio de autobuses al campus universitario

Ep.



El Ayuntamiento de Cáceres va a ampliar el servicio de autobuses urbanos al campus universitario de cara al inicio del nuevo curso académico en la Universidad de Extremadura (UEx), pero apuesta por que el horario de las clases sea escalonado para evitar aglomeraciones en los buses en las horas punta y espera que, con esos cambios de horario, se cubra la demanda de los estudiantes.



El alcalde cacereño Luis Salaya ha adelantado que, en los próximos días, hay prevista una reunión con los responsables de la Universidad de Extremadura (UEx) para "rematar" los detalles del inicio del curso universitario, en un año en el que han aumentado las preinscripciones en la universidad extremeña debido a los problemas de movilidad por la pandemia del Covid-19.



No obstante, respecto al aumento del servicio de autobuses el campus, ha explicado que "hay que ser realista" y que se hará "en la medida de las posibilidades", ya que este incremento del servicio será "el mínimo posible" por el número de vehículos con los que cuenta la empresa concesionaria del transporte público y ante la imposibilidad de poner a disposición más buses.



Y es que, de momento, no está previsto aumentar la flota y, en caso de adquirir nuevos autobuses, no estarían disponibles de inmediato porque "tardan en llegar un año desde que se encargan". "Los autobuses son los que hay", ha sentenciado, al tiempo que ha apuntado que, en la actual situación de crisis sanitaria, es probable que muchos alumnos opten también por otro medio para desplazarse al campus como coches propios o bicicletas.



Por eso, el alcalde cacereño apuestas por "adecuar" los horarios de las clases de forma escalonada para evitar aglomeraciones en los autobuses a las horas punta. "Todo lo que se pueda arreglar con el cambio en el horario de las clases debe arreglarse así", ha zanjado, porque "la capacidad del ayuntamiento para aumentar el servicio de autobuses al campus es muy limitada".



Así, ha señalado que "triplicar" el servicio al campus con la compra de más vehículos "no es una solución realista", por lo que se trabajará con la UEx en "coordinar" el servicio de transporte público con un horario escalonado de entrada a las clases, de manera que haya alumnos que entren a las ocho de la mañana, otros a las nueve y otros a las diez y "no podrán cambiar su hora de entrada" para que el servicio del autobús se preste sin aglomeraciones.



En cuanto a la seguridad dentro del autobús Salaya ha dicho que "no está en cuestión" porque "no subirá ni una persona más que las que puedan subir garantizando las medidas de seguridad, la distancia y el aforo actual" de los buses. "Pero sí puede pasar que si no organizamos bien la entrada a clase no haya garantías de que todos los alumnos puedan llegar al campus universitario", ha subrayado.



CURSO NO UNIVERSITARIO



Respecto al inicio del curso escolar no universitario, el regidor cacereño ha recordado que la ciudad ha puesto a disposición de la Junta de Extremadura una serie de espacios como casas de cultura o pabellones deportivos, de los que "se va a utilizar alguno", para que las clases empiecen el próximo día 10 y "en las mejores condiciones posibles".



Para ello, cuando se tenga claro qué espacios va ocupar la Consejería de Educación para las actividades escolares y para llevar a cabo "un inicio del curso seguro", el ayuntamiento cacereño readaptará "todas las actividades para que sean compatibles con el inicio del curso".



"La prioridad es garantizar que empieza el curso escolar aunque no sea competencia municipal", ha insistido Salaya, que ha ofrecido este lunes una rueda de prensa en el entorno del Olivar Chico de los Frailes junto a su equipo de Gobierno, con el que se ha reunido para perfilar las líneas políticas del nuevo curso político de cara al otoño.