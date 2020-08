Las pernoctaciones extrahoteleras caen en julio un 16,9% en Extremadura

Rd./Ep.



Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros (apartamentos turísticos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues turísticos) han bajado en Extremadura un 16,9 por ciento en julio con respecto al mismo mes de 2019, hasta situarse en 122.711, según los datos proporcionados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En concreto, en el séptimo mes del año, se alojaron 45.236 viajeros en establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura, un 21,1 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior.



Así pues, según ha informado el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa, el turismo rural ha disminuido interanualmente en viajeros un 12,5 por ciento y en pernoctaciones ha crecido un 2,1 por ciento en este mes. La estancia media se sitúa en 2,61 días, produciéndose una tasa interanual del 17 por ciento.



A su vez, el número de viajeros que se han alojado en cámpings en Extremadura ha disminuido con respecto al mismo mes de 2019 un 16,6 por ciento y las pernoctaciones un 26,9 por ciento, mientras que la disminución de la estancia media ha sido del 12,3 por ciento con relación al mismo período del año anterior.



Por su parte, en los apartamentos turísticos extremeños ha disminuido el número de viajeros un 33,9 por ciento y de las pernoctaciones un 21,6 por ciento. La estancia media ha aumentado un 18,7 por ciento en este mes.



Finalmente, las pernoctaciones en albergues han disminuido un 69,6 por ciento en este mes respecto a las registradas en julio de 2019. El número de viajeros ha disminuido un 89,5 por ciento y la estancia media ha aumentado un 190,1 por ciento respecto al año anterior.



DATOS NACIONALES



Las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros (apartamentos turísticos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues turísticos) han superado las 9,9 millones en julio, lo que supone un descenso del 49,9 por ciento respecto a las 19,8 millones de pernoctaciones registradas en el mismo mes de 2019, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística.



Este descenso interanual, el menor desde que estalló la pandemia del coronavirus, es resultado de la disminución de las pernoctaciones de los españoles en un 19,4 por ciento y del desplome en un 77 por ciento de las realizadas por los extranjeros.



Casi tres millones de viajeros se han alojado en julio en algún alojamiento turístico extrahotelero español, con un total de 9,9 millones de pernoctaciones. Esto supone el 60,3 por ciento del total de viajeros y el 50,1 por ciento del total de pernoctaciones estimadas hace un año. La mitad de estas pernoctaciones (unas 5 millones) se han producido en campings.



Por país de residencia, las pernoctaciones de viajeros residentes en España disminuyen un 19,4 por ciento en tasa anual, superando los 7,5 millones. Por su parte, las de los no residentes bajan un 77 por ciento, hasta los 2,4 millones.



El número de establecimientos abiertos en julio aumentó respecto al mes anterior, al pasar 56.845 a 127.553, si bien esta cifra todavía es un 29 por ciento inferior a la de julio de 2019. Así, los establecimientos extrahoteleros abiertos en el séptimo mes del año representan el 66,8 por ciento de los existentes en total.



El total de plazas ofertadas en julio fue de 1,3 millones, un 80,2 por ciento del total. Casi tres millones de viajeros se han alojado en algún alojamiento turístico extrahotelero, lo que supone el 60,3 por ciento del total de viajeros y el 50,1 por ciento del total de pernoctaciones estimadas hace un año.



Pese a la progresiva apertura de las fronteras exteriores, los viajeros residentes en España sostienen en mayor medida la actividad en estos establecimientos (1,9 millones, frente a los casi 400.000 no residentes), lo que se refleja también en el volumen de pernoctaciones (7,5 millones de residentes, frente a 2,4 millones de no residentes).



CRECIMIENTO DEL TURISMO RURAL.



Según el INE, el turismo rural fue el que más se recuperó en julio, con 430.000 viajeros que realizaron 1,5 millones de pernoctaciones, un 10% menos que hace un año. Las de residentes crecen un 18,7%, mientras que las de no residentes bajan un 68,9%.



En estos alojamientos se ocuparon el 30,1% de las plazas, un 3,1% más que en julio de 2019. El grado de ocupación en fin de semana se sitúa en el 41,2%, con una disminución anual del 6,9%.



Por comunidades, Castilla y León es el destino preferido, con 235.465 pernoctaciones, un 13,2% más que en julio de 2019. Principado de Asturias alcanza el mayor grado de ocupación, con el 47,8% de las plazas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Verde es el destino preferido, con 105.401 pernoctaciones. El Parque Nacional de Picos de Europa alcanza la mayor ocupación, del 57% de las plazas ofertadas.



CAE UN 61,7% LAS PERNOCTACIONES HASTA JULIO.



Durante los siete primeros meses de 2020 se registraron 26,2 millones de pernoctaciones en alojamientos no hoteleros, un 61,7% menos que en el mismo periodo de 2019.



Cataluña es la comunidad autónoma con más plazas ofertadas en establecimientos extrahoteleros, con 406.565, un 6,6% menos que en julio de 2019. También es la que más viajeros aloja, con 571.003, que realizan 2,6 millones de pernoctaciones.



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos se reducen un 66,2% en julio respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes bajan un 35,5% y las de no residentes un 82,4%.



La Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias son los destinos principales de los viajeros de apartamentos en julio, con tasas anuales en el número de pernoctaciones del -59,1%, -60,1% y -79,7%, respectivamente.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca es el destino preferido, con 344.423 pernoctaciones y una ocupación del 19,4% de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en julio son San Bartolomé de Tirajana, Arona y Benidorm.



Por lo que se refiere a las pernoctaciones en campings éstas registraron en julio un descenso del 36,3% respecto al mismo mes del año anterior. Las de residentes bajan un 11,4% y las de no residentes un 68,1%.



Durante el mes de julio se ocupan el 37,9% de las parcelas ofertadas, un 20,1% menos que en el mismo mes de 2019. El grado de ocupación por parcelas en fin de semana alcanza el 42,5%, con un descenso anual del 18,1%.



Cataluña es el destino preferido en campings, con 2 millones de pernoctaciones, lo que supone un descenso del 49% en tasa anual. La Rioja alcanza el mayor grado de ocupación, con el 63,4% de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Brava es el destino preferido, con 862.849 pernoctaciones y una ocupación del 31,3% de las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con más pernoctaciones son Torroella de Montgrí, Tarragona y Benidorm.



Las pernoctaciones en albergues registran en julio un descenso anual del 79,9%. Las de residentes bajan un 77,9% y las de no residentes un 86,3%. En albergues se ocupan el 18% de las plazas, un 65,8% menos que en julio de 2019. El grado de ocupación en fin de semana alcanza el 17,7%, con un descenso del 64,7%.



Por comunidades, Cataluña es el destino preferido, con 28.514 pernoctaciones, un 78,9% menos que en julio de 2019. Canarias alcanza la mayor ocupación, con el 35% de las plazas ofertadas.



BAJAN LOS PRECIOS EN JULIO.



Respecto a los precios los datos del INE muestran que el Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) disminuye un 7,8% en julio respecto al mismo mes de 2019 y el Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural (IPTR) desciende un 1,4%. Por su parte, el Índice de Precios de Campings (IPAC) baja un 0,3%.



Los datos del INE muestran que el total de las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos colectivos españoles (hoteles, apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) disminuyen un 66% en julio en tasa anual.



En los siete primeros meses del año las pernoctaciones en el conjunto de alojamientos turísticos se han reducido un 68,7%.