La Conferencia de Presidentes se reunirá de manera telemática el 4 de septiembre

La próxima Conferencia de presidentes autonómicos, prevista inicialmente para analizar el inicio del curso escolar, tendrá lugar el 4 de septiembre de manera telemática, ha anunciado este jueves la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias.

La ministra será la encargada de analizar el orden del día de la cita en una 'ronda' de conversaciones con los presidentes autonómicos y ha avanzado que es posible que en él se incluyan otros asuntos.

Darias ha comparecido en rueda de prensa junto a los ministros de Sanidad, Salvador Illa, y de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, tras la conferencia multisectorial de Educación y Sanidad reunida en el Palacio de la Moncloa.

Con todo, ha asegurado que el hecho de que la Conferencia de presidentes se centre en el inicio del curso escolar no "se solapa sino que se complementa" con la sectorial celebrada este jueves, en la que el Gobierno central y las comunidades autónomas ya han acordado una declaración de actuaciones en materia de salud pública en los centros educativos.

"Forma parte del engranaje de la nueva cogobernanza", ha justificado. Darias ha valorado positivamente que la reunión de presidentes cuente con un acuerdo ya trabajado y ha recordado que la intención del Gobierno es que estas conferencias, "máximo órgano de cooperación multilateral", se celebren, de manera presencial o telemática, aproximadamente una vez al mes.

Tanto Darias como Celaá han asegurado que el ambiente en la reunión ha sido "muy constructivo". "A veces hay más ruido fuera que dentro", ha dicho la titular de Política Territorial, mientras Celaá ha señalado que eso no es incompatible con que se "contrasten opiniones".

ABSTENCIÓN DE EUSKADI

El documento sobre medidas educativas, no obstante, no ha contado con el apoyo del Gobierno vasco, que se ha abstenido porque querían "estudiarlo con más tiempo", en palabras de Illa. El ministro, no obstante, ha dicho que no tiene ninguna indicación de que Euskadi quiera tomar "más o menos medidas".

En todo caso, ha señalado que el compromiso de las comunidades autónomas es tomar las medidas acordadas "pero no únicamente", sino que pueden reforzarlas para adaptarse a su situación particular. El Gobierno vasco sí ha dado su apoyo al documento sobre nuevos objetivos de vacunación contra la gripe, independiente de la discusión educativa.

En cuanto a si Cataluña mantendrá la instrucción de que la mascarilla sea obligatoria en los centros educativos solo a partir de los 12 años, Illa ha señalado que en la reunión Cataluña ha dado su apoyo a la obligatoriedad a partir de los 6.

ESTADO DE ALARMA

Preguntado por la posibilidad de que sea el Gobierno central quien vuelva a declarar el estado de alarma, Illa ha insistido en que dependerá de los presidentes autonómicos, que tienen a su disposición ese instrumento y pueden decidir activarlo o no.

Lo importante, ha dicho, es que si se restringe un derecho fundamental eso necesita el aval de los jueces o del Parlamento --precisamente con el estado de alarma--. Sin embargo, hasta la fecha, los jueces han ratificado la práctica totalidad de las decisiones autonómicas, incluidas restricciones de movilidad, de derecho de reunión o de culto o decisiones de perimetraje. Quien considere que puede controlar la situación con los medios actuales, "que siga así", ha resumido.