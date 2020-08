Consejero Sanidad: "Quiero que mi tierra tenga educación presencial, apelo esfuerzo todos"

El Vicepresidente Segundo y Consejero Sanidad, José María Vergeles, ha recalcado que, "estamos ante dos semanas claves" para controlar la incidencia pues, es vital para lograr una educación presencial.

Ha señalado que las autoridades educativas tienen planteados tres escenarios: todo presencial, mixto y on line, matizando que, está protocolarizado qué hacer si hay un positivo, dependiendo de la edad, si es de la primera etapa pues, sobre todo el grupo burbuja; si es mayor pues, aunque está por definir, será el mismo que se sigue en transporte público los que hayan estado en menos 1,5 metros y contacto directo.

Asimismo, el Vicepresidente ha querido explicar la Resolución del 17 agosto y, dice claramente el cierre de locales de ocio nocturno, aclarando que la Junta y la CREEx trabajan a qué establecimientos se refiere, por si están dados de altas en otro epígrafe del IAE pueden abrir hasta la 1 de la madrugada.

EVENTOS MULTITUDINARIOS

Sobre eventos multitudinarios, Vergeles ha explicado que, si alguien va a realizar una acción de este tipo tiene que pedir permiso a Salud Pública para autorizar o no.

Así, aclarar que un evento multitudinario no es una boda, no es la celebración de un banquete, de algo programado, previsto......están automáticamente autorizados, con medidas de obligado cumplimiento con local de restauración o catering, las mesas no más de 10 personas, distancia de 1.5 metros y a la 1 madrugada acabado.

Con ello, Vergeles ha subrayado que eventos multitudinarios son los programados no rutinarios que, con independencia del motivo, se celebren en espacio interior o aire libre con 500 o más personas.

En hostelería y restauración, se intenta garantizar distancia 1,5 metros, misma mesa no haya más de 10 personas y, cierre a la 1 de la madrugada, no aceptando más clientes, a partir de las 00.00.

PCR EN CENTROS RESIDENCIALES

Se obliga a la realización PCR en centros residenciales, 72 horas de antelación y, visita de una sola persona y, se establecerá un horario dentro de los centros socio-sanitarios de la región; en municipios y entidades locales, que no haya positivos o brotes, se pueden incrementar.

Prohibidos taxativamente los botellones y, se prohíbe fumar vía pública cuando no se pueda respetar 2 metros de distancia seguridad.

Finalmente, como recomendaciones, los encuentros sociales se limiten a los necesarios, a un máximo 10 personas y, pruebas PCR a trabajadores Centros Sociosanitarios.

GARANTIZAR UN EQUILIBRIO ENTRE LA SALUD Y LA ECONOMÍA

Para finalizar, José María Vergeles ha defendido que se está haciendo todo lo posible para garantizar un equilibro entre la protección de la salud y el desarrollo económico de la sociedad.

Por tanto, ante el incremento progresivo de la incidencia acumulada durante los últimos días, “como sociedad no nos podemos permitir otro confinamiento, ni otro estado de alarma". De ahí que “ahora tengamos que ser contundentes y taxativos con las medidas”, además de pedir el sacrificio a la sociedad de que “se protejan individualmente y protejan al resto de los colectivos”.

Y es que, según ha sentenciado el consejero, "es el momento de dar la talla, como sociedad”.