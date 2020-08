El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha anunciado este lunes que las localidades de Villarta de los Montes y la Morera vuelven a la Fase 2 de la desescalada ante el número de casos positivos de COVID-19 aparecidos en dichos municipios.

Vergeles ha informado que en Villarta de los Montes, que además se encuentra en aislamiento social desde el sábado, día 8, se hará la prueba del PCR a todos sus habitantes, sean residentes o visitantes, y ha recordado que el origen de los casos aparecidos en esta localidad son importados de Madrid.

Con respecto a La Morera, el consejero ha explicado que no entrará en aislamiento social y tampoco será necesario hacer la prueba del PCR a todos sus habitantes, “porque los contactos han dado negativo y aunque hay que seguir a esos contactos, no son tantos como en Villarta de los Montes”.

Vergeles ha recordado que en la Fase 2 el aforo de los comercios minoristas no puede superar el 40 por ciento del aforo; las reuniones familiares no puede haber más de 15 personas; el culto religioso también se limita al 40 por ciento del aforo del templo; no se pueden utilizar las barras de los bares; y el aforo de los terrazas tampoco puede ser superar el 40 por ciento.

El plazo para volver a la fase de nueva normalidad es de 14 días pero el vicepresidente segundo ha reconocido que si antes de ese plazo la situación se ha controlado “no será necesario agotar dicho plazo”.