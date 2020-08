En noviembre, el Ayuntamiento de Mérida estudiará actividades "alternativas" de Carnaval

Ep

El primer edil de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha explicado que plantearán opciones, para matar el "gusanillo" de los seguidores de esta fiesta que se ha suspendido oficialmente en su edición de 2021.



Tras comunicar este pasado miércoles a los representantes de los grupos carnavaleros de la ciudad la decisión de suspender oficialmente el concurso de carnaval y las actividades en la calle del mismo, al no poder garantizarse las medidas de higiénico sanitarias, el primer edil emeritense ha avanzado que podrían plantearse actividades relacionadas con esta fiesta.



En concreto, se ha referido a charlas o exposiciones, e incluso un "carnaval de antología de otros años", es decir, con trajes y repertorios de otros años, que "no suponga un gasto importante" a las agrupaciones.



Según el alcalde, la decisión se ha adoptado ahora atendiendo a la demanda de los propios grupos de que el ayuntamiento se posicionara al respecto, dado que cada año tras el verano comienzan los preparativos.

"El Carnaval empieza en septiembre", ha señalado Rodríguez Osuna, en referencia a la solicitud de locales de ensayo, diseño de disfraces, compra de telas y demás material, repertorio de letras, etc.



Y es que, según ha subrayado, el consistorio no tiene capacidad para controlar el cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias en los locales de ensayo, muchos de ellos de titularidad municipal, por lo que finalmente se ha adoptado esta decisión.



Asimismo, y a diferencia de lo que ocurre con otros eventos como el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, o el Stone and Music, ambos en el Teatro Romano, que se celebran en un recinto como el Teatro Romano en el que hay control de acceso, el Carnaval en la capital extremeña es "muy de calle", y no se pueden controlar los aforos.



Por ello, y tras señalar que los representantes de los grupos carnavaleros han sido "muy receptivos" a la decisión adoptada, ha pedido a quienes la critican que hagan valoraciones "sensatas y responsables", porque " no se puede comparar una aglomeración de miles de personas en plaza España sin control y aforo" con un recinto cerrado como el Teatro Romano, recalcando que "cualquier persona con dos dedos de frente lo entiende".