Vara pide a sus homólogos "un compromiso de lealtad" para "no jugar" con vacuna Covid-19

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha pedido a los presidentes autonómicos un "compromiso de lealtad los unos con los otros" para no jugar con la información relativa a las vacunas contra la Covid-19, que hay que comprar, ha dicho, "como España y como Europa".



"Tenemos que asegurar el acceso de todo el mundo al mismo tiempo. Por tanto, que nadie vaya a caer en la tentación de intentar asumir que ellos van a comprar antes o después. Aquí todo el mundo tenemos que trabajar juntos, de acuerdo con la alianza europea para la garantía de acceso a la vacuna", ha aseverado.



En este sentido, en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, ha defendido que es el Gobierno de España quien debe representar a las diferentes autonomías y luego cada una de ellas pagarán la parte que le corresponda para el acceso a la vacuna.



Así, ha dicho que hay que ser consciente de que este es un tema con el que "no se puede jugar" y ha añadido que, si dentro de una semana o un mes apareciera alguna comunidad diciendo que se va "a buscar la vida por su cuenta sería faltar a este pacto de lealtad que es absolutamente imprescindible". "Con la salud no se juega y con la buena voluntad de la gente tampoco", ha dicho.



Además, ha apostado por que España como país y Europa como unión de naciones tienen que garantizar el acceso en condiciones iguales para toda la población y en el mismo momento a la futura vacuna contra la Covid-19.



EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA VINCULADA A LA MOVILIDAD



De la misma manera, y sobre la evolución de la pandemia, Fernández Vara ha considerado que está "clarísimamente vinculada" con la movilidad, ya que es la movilidad de personas el factor que marca la realidad de los datos.



Por ello, ha dicho que, hasta que haya una vacuna, los ciudadanos se tienen que acostumbrar a "manejar la movilidad" con comportamientos individuales y con normas de prudencia, de distanciamiento, de higiene y con protocolos sanitarios.



"Bien haríamos en entender que esto es el manejo adecuado que tenemos que hacer en estos momentos. Identificar, diagnosticar, aislar, proteger y cada uno asumiendo la parte que le corresponde respecto de su propia salud", ha asegurado.