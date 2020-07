Los equipos del Banco Sangre Extremadura prevén recoger casi 700 donaciones en 11 colectas

Los equipos del Banco de Sangre del Servicio Extremeño de Salud (SES) recorrerán durante esta semana más de 2.000 kilómetros por todo el territorio de la región para recoger cerca de 700 donaciones, que equivalen a unos 350 litros de sangre, en las 11 colectas que realizarán en 9 localidades.



De esta forma, las unidades móviles han iniciado este lunes, 27 de julio, sus recorridos en las localidades de Cabeza del Buey, Campanario y Trujillanos; mientras que este martes, día 28, se desplazarán a Monesterio y Pasarón de la Vera; el miércoles estarán en Fuente de Cantos y volverán a Monesterio; el jueves llegarán hasta Cañamero y Feria; el viernes irán a Barcarrota, y el sábado 1 de agosto finalizarán la semana en esta misma localidad.



En concreto, las colectas suelen hacerse en centros de salud, consultorios y otros locales públicos dependiendo de la población, la mayoría de ellas en horario de tarde, según informa la Junta de Extremadura en una nota de prensa.



Además, desde que se inició la crisis sanitaria causada por el coronavirus, los responsables del BSE han debido modificar los procedimientos y las prácticas habituales de las colectas para adaptarse a las normas y recomendaciones sobre higiene y distancia social, adoptando medidas como la cita previa por tramos horarios para evitar aglomeraciones de personas, o reducir el número de camillas para los donantes en locales pequeños.



LOCALES MÁS ESPACIOSOS



Además, en muchas localidades, especialmente las más pobladas, las colectas han dejado de realizarse en los sitios habituales para trasladarse a lugares más espaciosos, un cambio que ha obligado al Banco a programar las colectas semana a semana, en lugar de mensualmente, para gestionar con los municipios la búsqueda de locales alternativos.



Cabe destacar que puede donar sangre cualquier persona sana, de entre 18 y 65 años de edad, que se encuentre bien de salud y pese un mínimo de 50 Kg., si bien hay situaciones que contraindican la donación, ya sea porque podrían causar un perjuicio al donante (personas con anemia, embarazadas, mujeres que estén lactando, etc.), bien porque podrían suponer un riesgo para el receptor (antecedentes de hepatitis o SIDA, pertenencia a grupos de riesgo para este tipo de enfermedades, toma de determinados fármacos, etc.).



BANCO DE SANGRE Y TEJIDOS DE EXTREMADURA



Cabe recordar que el Banco de Sangre y Tejidos de Extremadura comenzó a funcionar en el año 2002 como Centro Comunitario de Transfusión, con el objetivo de obtener, procesar y distribuir componentes sanguíneos de calidad a todos los hospitales de la región.



Cuenta con una plantilla de 44 profesionales y tiene su sede física en Mérida, si bien su ámbito de actuación es regional, tanto en lo que se refiere a la obtención de sangre (con más de 300 puntos de colecta en localidades, centros de trabajo, instituciones de enseñanza, etc.) como a la distribución, ya que se ocupa del suministro de todos los productos sanguíneos que se transfunden en la Comunidad, tanto en centros públicos como privados.



Diariamente cuatro vehículos de transporte distribuyen los productos sanguíneos solicitados por los centros sanitarios de la región, y además de esa distribución programada atienden una media de tres pedidos urgentes al día desde los centros hospitalarios.