Creex y Tercer Sector animan empresas extremeñas marcar 'X solidaria' Impuesto Sociedades

La Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) y la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura han animado a las empresas extremeñas a marcar la casilla de 'Empresa solidaria' en el Impuesto de Sociedades, con la que el pasado año se obtuvo una recaudación en toda España de 33 millones de euros para acción social, cooperación y medioambiente.



El secretario general de la Creex, Javier Peinado, y el secretario general de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura, Venancio Ortiz, acompañados de representantes de dicha plataforma, han presentado en una rueda de prensa en Badajoz la campaña 'Más que nunca emprexas', destinada a que las empresas marquen la 'X solidaria' en la declaración del Impuesto de Sociedades.



En su intervención, Peinado ha puesto en valor el trabajo en general y el particular desarrollado por las entidades del Tercer Sector durante la pandemia sanitaria con motivo de la Covid-19, en la que "tantísimo han hecho" para intentar ayudar a los más vulnerables, al tiempo que se ha referido al acto de Estado celebrado este jueves en Madrid al trasladar en nombre del sector empresarial su reconocimiento y pésame a los familiares y víctimas de "este maldito bicho".



Seguidamente, ha recordado que la Creex y la Plataforma del Tercer Sector presentan conjuntamente esta campaña nacional en la invitan a marcar esta nueva casilla, la 73 o la 69 según el modelo de declaración a presentar, y ha destacado que conlleva cuatro "ventajas", la primera de ellas que no supone un coste añadido desde el punto de vista fiscal a las empresas, y la segunda que los empresarios y autónomos pueden decidir dónde va el 0,7 por ciento del dinero que ingresan a la Hacienda pública.



En tercer lugar, ha señalado cómo afecta marcar esta casilla a la economía, dado que este tipo de organizaciones sin ánimo de lucro en su "gran mayoría" y ya sean ONG o fundaciones dinamizan la economía dado que generan empleo de manera directa y también indirecta al subcontratar o externalizar servicios a empresas privadas; y ha citado en cuarto lugar la "importancia" del enfoque de la responsabilidad social empresarial.



LA COVID Y LA CRISIS DE 2008



Por su parte, Venancio Ortiz ha agradecido la "predisposición" de Peinado y la Creex y su "sensibilidad" ante asuntos como esta campaña, a la vez que ha explicado que con la pandemia se han vivido "malos momentos" que continúan en la actualidad, pero que "muchas" personas "aún no habían superado" la crisis económica de 2008, como las que están en riesgo de exclusión y que tienen mayores necesidades, y "se han encontrado con un panorama muchísimo más complicado".



"Estas personas si no tienen a alguien que trabaje con ellos, que se les ayude, la verdad es que lo pasarían fatal", ha lamentado, para recalcar que el fin de la Plataforma del Tercer Sector es trabajar con esos colectivos más necesitados para intentar que su vida cambie y sea "más digna", aunque "no" lo pueden hacer "solos" y requieren del apoyo del tejido empresarial y de las administraciones.



De este modo, Ortiz ha hecho un llamamiento a las empresas de Extremadura para que, de una forma voluntaria "y además sin ningún tipo de gravamen para las empresas", cumplimenten esa casilla, dado que van a lograr que el 0,7 por ciento de su tributo se destine a proyectos a nivel estatal que trabajan con colectivos más necesitados o relacionados con el medioambiente.



"No supone nada para las empresas, pero sí supone mucho para la sociedad", ha valorado, junto con que las empresas "son también un eslabón muy importante en esa cadena de solidaridad" que deben "formar todos" y "aunque solo sea por egoísmo" dado que nadie sabe si el día de mañana lo puede necesitar.



Venancio Ortiz ha matizado por último que el dinero recaudado de esta manera no va dirigido a las entidades ni a las personas, sino a poner en marcha proyectos estatales en los que las entidades del Tercer Sector son las encargadas de conseguir su desarrollo, así como que la recaudación del pasado año a nivel nacional ascendió a 33 millones de euros, de los que el 79,7 por ciento se destinó a acción social, el 19,4 por ciento a cooperación y el 2,8 por ciento a medioambiente.



No obstante, el vicepresidente económico de la Plataforma del Tercer Sector, Jesús Pérez Mayo, ha destacado que están "pendientes" de que se apruebe por parte del Gobierno que la recaudación del Impuesto de Sociedades de este ejercicio se dedique fundamentalmente a acciones relacionadas con la Covid-19.