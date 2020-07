PSOE: PP "se tendrá que retratar" en Debate Estado Región de si "está con los extremeños"

Ep.



El PSOE de Extremadura ha apuntado que el PP extremeño "va a tener una magnífica oportunidad" y "se tendrá que retratar" de si "está con los extremeños" o "a su interés particular" en el Debate del Estado de la región, al que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, llevará la Agenda para la reactivación económica.



En rueda de prensa este lunes en la sede regional del PSOE, en Mérida, el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha pedido al PP que "aparque sus intereses particulares y esté con los ciudadanos de Extremadura", algo que según ha dicho, "es lo que va a hacer desde el primer momento el PSOE", desde el que ha animado a todos los partidos de la oposición "a que estén metidos también en esa dinámica".



"En estos momentos se necesitan más que nunca pactos, unidad, por el bien de los extremeños", ha incidido González, quien ha señalado que los ciudadanos están preocupados por su economía, por su empleo o por su sanidad, por lo que "el mensaje más potente que le podemos lanzar es que estamos unidos para intentar darles soluciones".



PACTO DE RECONSTRUCCIÓN



En su intervención, el portavoz del PSOE extremeño se ha referido a que el pasado viernes se ha firmado el Pacto de la Reconstrucción y de la Reactivación Económica y el Pacto por el Empleo entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal y que, para el PSOE, es "fundamental" que el país "tenga una única voz en Europa, fundamentalmente para hacer frente al gran reto que supondrá el crecimiento de la economía y el crecimiento del empleo debido a la crisis que se va a producir tras el coronavirus".



Sin embargo, ha continuado, dicho acuerdo se ha logrado con la mayoría de los partidos de ámbito estatal en la Comisión de Reconstrucción, "salvo con uno, con el Partido Popular", sobre lo cual ha sostenido que "quizás el problema sea" que el PP en España "no quiere llegar a acuerdos por el bien del interés general".



Y es que, para González, en un momento "clave de nuestra historia" y cuando todo el mundo está intentando llegar a acuerdos por el bien de los ciudadanos de este país, "hay un partido que rompe ese esquema", "rompe el diálogo", "se sale del interés de los ciudadanos" y "representa a la anti España" en referencia al PP, que "en el momento más importante de la historia de España en los últimos 40 años" se "está quedando solo".



También se ha referido al PP de Extremadura al exponer que tiene dos opciones: "o estar con la ciudadanía extremeña o seguir la senda que le ha marcado el PP de España y el señor Casado, que sería estar contra lo que la mayoría de los ciudadanos dicen y es llegar a acuerdos y hacer propuestas por el bien en este caso de Extremadura".



Asimismo, ha sostenido que debería unirse a las propuestas que el resto de formaciones van a hacer "para mejorar el futuro de Extremadura", entre las cuales "no cabe" en su opinión "lo que la derecha anda diciendo en las últimas semanas" a nivel nacional y regional de que "parece ser que la única salida" que hay al coronavirus y la crisis económica "que vendrá" es la bajada de impuestos.



"Cuando la derecha dice que la única salida que hay es la bajada de impuestos lo que está diciendo es que está a favor de aumentar la desigualdad, porque bajando impuestos ni hay igualdad, ni hay justicia social", ha recalcado, para cuestionar que, si se bajan los impuestos, quién va a pagar los ERTE de los trabajadores "que en estos momentos" lo necesitan, quién va a pagar a esos autónomos que están en cese de actividad o "esa sanidad que necesita reinventarse" y que "vamos a necesitar más fortalecida".



"Nos oponemos a esa receta que la derecha está diciendo sobre bajadas de impuestos, porque es falsa, y porque la bajada de impuestos lo que provoca es menos justicia social y un aumento de la brecha y de la desigualdad entre españoles y españolas, entre extremeños y extremeñas", ha insistido González, que, preguntado por la no inclusión en dicho pacto de ayudas a la educación concertada, ha manifestado que el PSOE regional defiende la educación pública y que cualquier familia pueda llevar a sus hijos "a la educación que ellos prefieran".



Además, ha agregado que dicho pacto tiene que ir al Congreso de los diputados, donde "nuevamente se valorará" y que la posición del Partido Socialista "es la de garantizar el derecho de cada ciudadano a elegir la educación que quiera", lo cual "está garantizado" en Extremadura y España.



GRUPO GALLARDO Y AMBULANCIAS TENORIO



A preguntas de los periodistas por la posible venta de Grupo Gallardo a Cristian Lay, Juan Antonio González ha abundado en que los socialistas están "a favor" de lo que el actual comité de empresa de Gallardo ha dicho, que hay que mantener todos los empleos y que si la razón social se pudiera quedar en Extremadura "mucho mejor", señalando sobre esto último que "quien garantiza que la razón social se quede en Extremadura lógicamente es el Grupo Cristian Lay".



También ha agregado que la posibilidad de "capitalizar la deuda" que el Grupo Gallardo mantiene con la Junta de Extremadura "significa" que el Ejecutivo autonómico "apostaría por una empresa que es estratégica para esta región", entre otras cosas porque de manera directa e indirecta supone mil puestos de trabajo.



Interpelado también por Ambulancias Tenorio, ha recordado que la Junta de Extremadura, y el PSOE le apoya en este tema, dijo hace meses que se iba a ir a un nuevo modelo en el contrato del transporte sanitario en Extremadura, y que hay un contrato en vigor "y hay que cumplirlo"; a la vez que ha mandado "un mensaje de tranquilidad" porque actualmente "lo más importante es garantizar" el servicio de transporte sanitario "y eso está garantizando". "Lo demás es ruido que algunos partidos políticos quieren hacer", ha sostenido.



MENSAJE DE RESPONSABILIDAD



Finalmente, Juan Antonio González ha querido transmitir un "mensaje de responsabilidad" a los ciudadanos que, "tienen que ejercer su responsabilidad" ante las recomendaciones sanitarias y que "no" se pueden "relajar" porque "el virus no se ha ido", y este pasado domingo en el mundo se ha dado el pico más alto de contagios con más de 200.000 o en este pasado fin de semana ha habido ciudades o comarcas en Lleida y en Galicia que han vuelto a ser confinadas.



En ese sentido, ha reiterado que los extremeños no tienen que "bajar la guardia" ni relajarse ningún momento porque "el virus sigue con nosotros y lo peor que nos podría pasar sería una vuelta atrás", por lo que ha apelado a la responsabilidad, al sentido común y a seguir haciendo caso de las recomendaciones sanitarias, ha recalcado.



Ya en el turno de preguntas y sobre cómo valora la situación de Extremadura con rebrotes en Navalmoral y Badajoz, ha valorado que la región "tiene una fortaleza frente al resto de comunidades", que "durante muchos años" se ha hecho una inversión "excepcional" en Atención Primaria, la cual favorece que, ante posibles rebrotes, "la búsqueda y la localización de esos contagiados" sea "más fácil".



Por último y acerca de si cree que las informaciones con respecto al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, pueden afectar al gobierno de coalición, González ha sostenido que el PSOE extremeño no va a entrar en un tema "que está en manos de la justicia" y respeta "la independencia de la justicia en este país".