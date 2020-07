Vergeles estima en 400 millones "agujero" en arcas autonómicas por lucha contra Covid-19

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha estimado la "inversión" realizada por la Junta de Extremadura para afrontar la pandemia del coronavirus desde su inicio en torno a los 400 millones de euros.



Así lo ha avanzado en su participación en un coloquio online de Executive Forum, en el que ha dicho no obstante que la cifra definitiva aún está pendiente de cerrarse, y que una vez que esto ocurra comparecerá en la Asamblea junto con la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, para dar detalles del "agujero" que deja hasta ahora la pandemia en el presupuesto autonómico.



Una inversión que, no obstante, no solo se circunscribe al ámbito sanitario, sino que aglutina las partidas movilizadas por el Ejecutivo autonómico en "todos los sectores", ha destacado Vergeles, quien ha dicho que la comunidad estaría en todo caso "en una situación económica adecuada" gracias a los diferentes fondos que recibirá tanto de la Unión Europea como del Gobierno de España.



Sobre estos últimos, ha señalado que de los 97 millones de euros que recibirá en julio la comunidad pertenecientes al fondo no reembolsable de 16.000 millones, no tiene "ninguna duda de que si no es todo" para la sanidad extremeña, "que lo será, será todo lo que necesite el sistema sanitario".