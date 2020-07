El PP cree que la sentencia del TSJEx sobre Valdecañas recoge sus "tesis"

Ep.



El secretario general del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, Juan Parejo, ha destacado que la sentencia del TSJEx dictada este pasado martes acerca del proyecto Isla Valdecañas recoge las "tesis" que su momento defendió su partido cuando gobernaba en la región entre 2011 y 2015, y ha pedido al presidente de la Junta, el socialista Guillermo Fernández Vara, que haga "las cosas bien" en los proyectos que puedan llegar a la región.



Tras subrayar que "como no puede ser de otra manera" el PP "acata y respeta todas las decisiones judiciales", Parejo ha considerado que la sentencia del TSJEx en cuestión "recoge" las tesis de su partido en el sentido de que "había una imposibilidad clara de ejecutar esta sentencia que existía (en su momento)", así como de que "el impacto medioambiental en la zona no era tan grande, era mínimo".



"De hecho, la zona tiene un desarrollo importante en infraestructuras, zonas verdes, en empleo", ha añadido el 'popular', que también ha considerado "positivo" el fallo ahora del TSJEx sobre indemnizaciones si se hubiesen producido derribos; y ha afirmado que en todo caso "las soluciones, esa defensa" que hoy se ve, ha dicho, en la sentencia del TSJEx sobre Isla de Valdecañas "llegó con el gobierno de José Antonio Monago".



"Si esto se hubiese llevado a cabo esa ejecución de sentencia, esos derribos las indemnizaciones por valor de más de 145 millones de euros hubiese supuesto la quiebra técnica y económica de la Junta de Extremadura y lo hubiesen tenido que pagar todos los extremeños", ha espetado Juan Parejo, quien ha advertido de que si se hubiese determinado los derribos "no hubiésemos sido capaces de hacer frente a esa indemnización millonaria".



Al mismo tiempo, ha señalado que el PP "va a apoyar todo lo que suponga desarrollo, prosperidad y crecimiento para Extremadura", pero le pide a Guillermo Fernández Vara que "se hagan bien las cosas" ante posibles proyectos de inversión en la comunidad.



"Se han puesto encima de la mesa en los últimos meses numerosos proyectos de inversión para Extremadura y para su futuro. Pedimos que se hagan las cosas bien desde un principio, porque aquí el error estuvo en cómo se inició ese proyecto y en la forma como se hizo, sobre todo por el gobierno del señor Ibarra y posteriormente con el gobierno del señor Fernández Vara", ha recalcado Parejo.