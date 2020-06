Junta y agentes sociales firman un plan de medidas para la recuperación social y económica

Rd./Ep.

El Plan de Medidas Extraordinarias para la recuperación social y económica de Extremadura con motivo de la crisis del Covid-19 ya es una realidad, después de que el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, junto a los representantes de los agentes sociales -el secretario general de la Confederación Regional Empresarial de Extremadura (CREEX), Javier Peinado; y las secretarias generales de UGT y CCOO, Patrocinio Sánchez y Encarna Chacón, respectivamente- lo hayan rubricado en la mediodía de este lunes, 29 de junio, en Mérida.

Tras la firma del mismo, el jefe del Ejecutivo regional ha señalado que este acuerdo ratifica las medidas que se han adoptado ya durante estos meses de pandemia, “y que tienen que ver con la protección y el mantenimiento del empleo apoyando a autónomos, micropymes y cooperativas y políticas activas de empleo".

También se refieren, según sus palabras, a "iniciativas como medidas de carácter económico y financiero concretamente con la financiación empresarial, medidas también de movilidad, transportes y vivienda y la reforma de la ley de ordenación del territorio y urbanismo sostenible…".

Medidas que, tal y como ha apuntado el máximo mandatario extremeño, llegan todas para impulsar el mantenimiento de proyectos económicos y vitales a la salida del confinamiento.

Además, estas líneas de actuación contempladas en el plan son complementarias a las adoptadas por el Gobierno nacional en relación con la protección a desempleados, trabajadores en ERTE, autónomos y subsidiación de puntos de interés a empresas.

Y es que, según Fernández Vara, afrontar la situación generada por la pandemia requiere la adopción de medidas a corto plazo y a medio y largo plazo.

AGENDA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Así, en las medidas a medio y largo plazo se incluye la elaboración de una Agenda para la Reactivación Económica y Social de Extremadura, contemplada en este Plan y en la que el Gobierno regional y los agentes sociales ya están trabajando tras recibir las propuestas de la sociedad civil.

Precisamente, a colación de esto último, el presidente de la Junta ha anunciado que presentará esta Agenda en el Debate sobre el Estado de la Región que se celebrará en la Asamblea de Extremadura a mediados del próximo mes de julio, con la intención de que "en otoño esté aprobada y pueda iniciarse su desarrollo".

Además, el jefe del Ejecutivo regional ha subrayado que se trata de una agenda que ha sido consensuada mediante el diálogo social con sindicatos y empresarios, según informa la Junta en una nota de prensa. De hecho, ha avanzado que ya tienen una propuesta inicial que es el Plan de Energía y Clima.

En definitiva, la Agenda es un documento "fruto del trabajo concienzudo muy concienzudo" y en el que se incluirán, adaptándolas a la región, las medidas que se adopten en la comisión de reconstrucción y reestructuración celebrada en el Congreso, así como la reformulación de los fondos europeos y de los presupuestos regionales.

PGEx PARA 2020

En cuanto a este último tema, los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, el presidente ha señalado que había una serie de elementos que no han podido llevarse a cabo porque “tenemos 300 millones menos de ingresos y 150 millones más de gastos que es en lo que se traduce la pandemia en estos momentos en la región”.

No obstante, según sus palabras, "tenemos elementos" como el fondo no reembolsable del Estado y los fondos para la reconstrucción de la UE “para asumir el inmenso reto de recuperar los niveles de bienestar previos a la crisis, e incluso, en el futuro, de superarlo, lo que debemos hacer entre todos”.

Igualmente, el presidente de la Junta dice que ahora es el momento de liderar las expectativas, sin olvidar ni a los fallecidos, ni a las víctimas y a los que han luchado para contra el virus, pero ahora es el tiempo de los ciudadanos”.

LLAMAMIENTO A LA "RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL"

A este respecto, Fernández Vara ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad individual" para avanzar en la desescalada y en la vuelta a la normalidad.

Precisamente, antes de finalizar, el jefe del Ejecutivo regional ha dicho que dependerá de los resultados de cuestiones como la movilidad entre comunidades, y la apertura de fronteras el ir avanzando en la toma de decisiones y flexibilizar las medidas, añadiendo que si se consigue recuperar la economía "será bueno para todos", ha sentenciado.

UGT



A su vez, la secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez, ha destacado que durante esta pandemia se está "demostrando la responsabilidad una vez más" de los agentes sociales "en la solución de los problemas", respaldando las administraciones para contribuir a aportar soluciones ante el "gravísimo riesgo" de la Covid.



En este sentido, ha resaltado que en Extremadura se ha producido una "reacción rápida y consensuada" ante las posibles consecuencias de la pandemia, poniendo el "empeño" en el empleo y en la recuperación del tejido productivo, y a través de un "serio esfuerzo" por parte de la Junta, ha dicho, para respaldar la solvencia de las empresas.



Al respecto, ha destacado que Extremadura ha demostrado que "es posible una reacción política y social a las dificultades fuera del empecinamiento y el cálculo social, centrada en la gente y en sus problemas".



Entre las medidas adoptadas en la región, Patrocinio Sánchez ha destacado el "compromiso" de la Junta de complementar las prestaciones de las personas afectadas por ERTE hasta alcanzar un equivalente al SMI a quienes no lleguen al mismo.



CCOO



Por su parte, la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón, ha resaltado el valor del diálogo, la negociación y la concertación para establecer "algunos requisitos básicos para llegar a solucionar los problemas" de la crisis social y económica.



Así, a diferencia de la crisis del 2008, donde "no hubo negociación" y "la parte más perjudicada fue la clase trabajadora" y donde se promovieron las transferencias de rentas de trabajo hacia las rentas del capital y se cercenaron "derechos", ha destacado que en esta crisis "sí que hemos sabido que es una crisis social".



En esta línea, ha defendido el papel de la concertación en Extremadura como "el único camino para poder salir de esta crisis, sobre todo para evitar la destrucción masiva de empleo"; y ha destacado que fruto de la concertación se ha logrado "garantizar a través del gobierno que ninguna persona en la comunidad que esté en ERTE cobre menos del SMI".



Tras aplaudir también medidas "coyunturales" adoptadas por la Junta para evitar "el máximo deterioro social y económico" en la región, Chacón ha incidido también en que la Agenda de Reconstrucción Social y Económica abordará también "problemas estructurales", pensando "en el futuro", a través del diálogo y el acuerdo "para toda la ciudadanía" y para "fortalecer social y económicamente el mercado laboral" para así "fortalecer" también Extremadura.



CREEX



De su lado, el secretario general de la Creex, Francisco Javier Peinado, ha tachado de "eficiente al máximo" la respuesta adoptada por la Junta para atender una crisis "muy grave", a través de unas medidas que "no son suficientes" pero que "eran necesarias y prioritarias" en el momento en que se tomaron.



Ha resaltado en este punto la "empatía" de Vara con el sector empresarial, así como de los sindicatos "la claridad de ideas" que ha permitido entender, ha dicho, que "lo importante era mantener a las empresas" para así "mantener el empleo".



En este sentido, Peinado ha recalcado que en la reciente cumbre de la CEOE se puso a Extremadura como "ejemplo" de "cómo fluye" el diálogo social.



Finalmente, ha pedido también al Gobierno central que tenga "altura de miras" para "llegar a la recuperación lo antes posible y de la mejor manera posible", bajo el planteamiento de que "el mejor escudo" existente para la protección social es "proteger a las empresas" y "el trabajo".