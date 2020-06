Vara abogará en Debate Estado Región por "salir lo más unidos posible" de crisis Covid-19

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha avanzado este viernes que en el Debate sobre el Estado de la Región, que se celebrará los próximos 14 y 15 de julio, planteará "muy claramente" que de la crisis derivada de la Covid-19 es necesario "salir lo más unidos posible".



A partir de ahí "tiempo habrá para buscar las cosas que nos separan", pero en la situación actual "España y Extremadura necesitan en este momento concentrar toda su energía en superar cuanto antes esta crisis", algo que se ha mostrado convencido de que "es posible hacerlo".



Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma este viernes en una entrevista en Canal Extremadura Radio, recogida por Europa Press, en la que ha aseverado que el impacto del coronavirus "han sido cuatro meses que condicionan no un año, sino muchos años", ha dicho.



Y es que, a diferencia de otras crisis anteriores, en este caso "se ha hecho un esfuerzo económico muy importante para el mantenimiento de la mayor parte de las empresas", tras lo que ha mencionado las ayudas a los autónomos o los préstamos ICO.



En ese sentido, ha avanzado que va "a plantear con toda claridad que en esa agenda para la reactivación de Extremadura saquemos lo mejor de cada uno", con el objetivo de "ser capaces de ponernos de acuerdos en torno a los acuerdos que la región necesita", y que pasan por lo pactos que planteó al principio de la legislatura, y otros que planteará en este debate.



También ha destacado la necesidad de "entender que en estos momentos se han acelerado muchas tendencias", relacionadas con el mundo digital "que ya no tiene vuelta atrás, y que muy probablemente tendrá que orientar una parte de nuestras prioridades de futuro", para que empresas puedan "adaptarse a lo que ha provocado esta pandemia, que es también un cambio en hábitos de vida de manera muy significativa", ha dicho.



DECISIONES DESDE LA PRUDENCIA



Por otra parte, Fernández Vara ha señalado que "desde el minuto 1" apostaron "siempre por la prudencia", a la hora de tomar medidas, lo que les supuso "sufrir las críticas de algunos cuando decidimos posponer algunas decisiones", como el retraso de la movilidad entre provincias o de la apertura de locales nocturnos, ha dicho.



Unas decisiones que se han tomado "desde la prudencia siempre, y así lo vamos a seguir haciendo, porque creo que esto no está ni mucho menos resuelto", ha destacado Fernández Vara en relación a la situación de la Covid-19, sobre la que ha reiterado la necesidad de "hacer una apelación constante a la prudencia por parte de la gente".



Según ha resaltado el dirigente socialista extremeño, la ciudadanía "ha respondido muy bien durante el confinamiento", por lo que ahora es necesario intentar evitar "que haya salidas como las que estamos viendo", y que le "preocupan", ya que "está empezando a haber contagios de gente más joven".



En el caso del brote declarado en Navalmoral de la Mata, cuyo paciente origen se encuentra en paradero desconocido hasta el momento, el presidente extremeño ha explicado que no tienen datos sobre su paradero, aunque ha supuesto que "ya no estará por Extremadura".



Fernández Vara ha destacado que en el brote en Navalmoral "no hay contaminación comunitaria", sino únicamente entre las personas del núcleo que conviven, por lo que están "más tranquilos", aunque ha admitido que en los últimos días están "muy preocupados por ese asunto".



Finalmente, y respecto al anuncio del PP de que pedirá una comisión de investigación sobre la gestión en residencias de mayores durante el Covid-19, Vara ha señalado que no han "discutido todavía en la dirección del grupo" si el PSOE apoyará esta petición o no.