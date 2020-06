La Junta se abre a mejorar la Ley de Renta Extremeña Garantizada

Ep.

La Junta de Extremadura se abre a mejorar la Ley de Renta Extremeña Garantizada una vez "después de diciembre" asuma las competencias del Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central, y siempre y cuando la modificación en cuestión sirva "para que las familias vivan mejor" y entendiendo la medida "no como un fin" sino "como un medio para la justicia social".



De este modo lo ha señalado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en respuesta a una pregunta este jueves en el pleno de la Asamblea formulada por Unidas por Extremadura, y a través de la cual la portavoz de este grupo, Irene de Miguel, ha pedido que la Junta complemente el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central.



Al respecto, Vergeles ha subrayado que "gracias" a la contribución del Grupo Socialista en la Asamblea la ley de Renta Extremeña Garantizada aprobada la pasada legislatura en el Parlamento regional "es subsidiaria y es complementaria" con el Ingreso Mínimo Vital; y no ha cerrado la puerta a modificar la medida extremeña si fuera necesario pero entendiendo que sirva como "un medio para la justicia social".



"Si pasado un tiempo, si cuando tengamos la competencia del Ingreso Mínimo Vital en la comunidad autónoma después de diciembre creen ustedes que podemos hacer una ley mejor de Renta Extremeña Garantizada, aquí estará el gobierno para apoyarles a hacer esa modificación para que las familias vivan mejor, pero no como un fin como quieren ustedes, sino como un medio para la justicia social", ha espetado el consejero a Unidas por Extremadura.



En todo caso, ha defendido que "es muy pronto" para tomar una "decisión" respecto a la Renta Extremeña Garantizada "con el poco tiempo que lleva en vigor" el Ingreso Mínimo Vital y sabiendo que la medida autonómica "tiene asegurada su subsidiariedad y su complementariedad".



De todos modos, Vergeles ha reprochado a Unidas por Extremadura que, dentro de su "socialismo trasnochado" y su "comunismo" entiendan tanto la Renta Extremeña como el Ingreso Mínimo Vital "no como un medio" como según ha dicho las considera la Junta, sino "como un fin en sí mismo", ya que "eso ni genera igualdad ni genera justicia social".



UNIDAS POR EXTREMADURA



A su vez, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha pedido que la Junta apruebe de manera "inmediata" un complemento al Ingreso Mínimo Vital nacional; y ha considerado que la Administración regional no ha confiado "nunca" en la Ley de Renta Garantizada aprobada conjuntamente la legislatura pasada como un instrumento para "aliviar" la situación de las familias más necesitadas, sino que "quiere enterrar la ley en un cajón".



De este modo, tras afirmar que a la Administración regional la Renta Extremeña Garantizada "les viene mal, es un engorro, la tramitan de aquella manera", ha considerado que la Junta lo que pretende es "enterrar la ley en un cajón" para "dárselo a las residencias privadas o al sector taurino".



Así, y pese a incidir en que la ley de Renta Garantizada aprobada en Extremadura es una de las leyes "más progresistas del Estado, que supone enormes avances como elevar la cuantía anterior", ha incidido en que la Junta "se ha encargado de aplicarla de manera deficiente e incompleta".



En este sentido, ha criticado la "miseria moral" de la Junta por cuestiones como, por ejemplo, la de que hasta el pasado mes de mayo no han sido abonadas rentas concedidas "desde enero" a las familias.