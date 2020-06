PP pide una comisión de investigación sobre gestión Covid-19 en residencias de mayores

Rd./Ep.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha anunciado este jueves la petición de una comisión de investigación sobre la responsabilidad y la transparencia en la gestión de las residencias de mayores de Extremadura durante la crisis del Covid-19.

Durante el turno de preguntas, el líder de los 'populares' extremeños se ha mostrado seguro de que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, apoyará la iniciativa a fin de aclarar lo sucedido. Sin embargo, ha lamentado el hecho de que el jefe del Ejecutivo regional se ha negado a usar su turno de respuesta, "siendo la primera vez" que un presidente se niega a contestar en el Pleno de la Asamblea.

A su vez, Monago ha afirmado que tiene "dudas razonables" de la responsabilidad en la gestión del Covid-19 en las residencias por parte de Vara cuando la letalidad en dichos centros "ha sido la mayor del país". De hecho, según sus palabras, hay estadísticas que reflejan que cerca del 90% de los fallecidos por coronavirus en la región han sido en residencias de mayores.

"Entenderá que tenga alguna duda cuando la letalidad en la provincia de Cáceres ha sido, en algunos momentos, la mayor de toda España", ha dicho, según informa el PP extremeño en una nota de prensa.

Al mismo tiempo, tal y como ha subrayado, la comisión de investigación servirá para saber qué ha sucedido y no para enjuiciar la labor de la Junta, ya que para ello hay otros órganos.

También el líder del PP ha explicado que investigar sirve también para que, en caso de rebrotes, no se vuelva a repetir la letalidad que se ha tenido que sufrir, y que las paredes de esas residencias "no oigan el ahogo de nuestros mayores", sin poder desplazarse a un centro sanitario o que ese dolor y esas dudas que tienen las familias sobre la responsabilidad del gobierno de la Junta se vean aclarados.

Para Monago, a través de esta comisión de investigación en la Asamblea se podría comparar la actuación de la Junta con el resto de España, siendo además la primera comunidad autónoma donde esa comisión se establece "con luz y taquígrafos".

Asimismo, Monago ha criticado que estemos en la era del big-data y la inteligencia artificial, pero tengamos un gobierno que no sabe contar los fallecidos en Extremadura y en el conjunto de España.

También ha manifestado que el PP de Extremadura duda de la responsabilidad y la transparencia del gobierno de la Junta cuando la Fiscalía ha abierto diligencias y también ha habido diligencias civiles, e incluso cuando el asunto ha llegado a la comisión de peticiones del parlamento extremeño en una solicitud de transparencia.

Finalmente, Monago ha señalado que "una rueda de prensa no es un ejercicio de responsabilidad" porque eso no determina si se ha actuado responsablemente.



VARA INSTA A COMPARAR CON OTRAS CC.AA.



En su intervención, el presidente de la Junta de Extremadura ha instado al dirigente del PP a "comparar con cualquier otra comunidad autónoma" la transparencia que ha existido en Extremadura en la gestión del coronavirus, tras lo que ha aseverado que "no resiste comparación".



Fernández Vara ha defendido no ha "dejado de ser responsable nunca", tal y como le enseñaron sus padres. "Podré acertar o equivocarme, pero le puedo asegurar que ni un solo momento de mi vida he dejado de ser responsable", ha dicho.



Finalmente, el presidente extremeño ha rehusado hacer uso de su turno de réplica final "por respeto a los fallecidos", ha concluido.