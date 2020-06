La Junta permitirá la movilidad entre Cáceres y Badajoz desde el lunes

Ep/Rd

La Junta de Extremadura permitirá los desplazamientos entre las dos provincias de la comunidad autónoma, Cáceres y Badajoz, a partir de este lunes, 15 de junio, una semana más tarde de la fecha en la que lo podría haber permitido, es decir, desde el pasado lunes, cuando comenzó la Fase 3 y, mantendrá activa hasta la finalización del estado de alarma el próximo día 21.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha explicado que, Extremadura entrará en la "nueva normalidad" el lunes 22 de junio, recalcando que no se va a solicitar el adelanto para salir de la Fase 3, continuando así bajo el principio de la "prudencia" que ha seguido, desde el inicio de la pandemia.

Vergeles ha recalcado que "tenemos que ser lo más precavidos posible", después que España haya adoptado medidas de escalada de las "más duras" de Europa, lo que le ha permitido ahora, ha dicho, una desescalada "más rápida", insistiendo en la necesidad de ser "prudentes".



Asimismo, a partir del lunes, se permitirá también mediante un decreto del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, la reapertura de locales de ocio nocturno y discoteca, con un aforo del 50 por ciento en el interior y del 75 por ciento en las terrazas exteriores.

Además, se impondrá como limitación que las pistas de baile se destinen a la instalación de mesas para consumiciones, dada la "dificultad" de mantener la distancia social en los bailes.



OCHO CASOS EN LA FASE 3



Para el Vicepresidente, son medidas de "alivio" de las restricciones impuestas durante el estado de alarma que llegan en un momento en el que la pandemia "va evolucionando favorablemente" en Extremadura.



Concretamente, durante la Fase 1, se detectaron en la comunidad, 2.442 casos sospechosos, de los que se confirmaron 35 positivos, es decir el 1,4% del total.

En la Fase 2, hubo 2.040 sospechosos y 27 positivos (1,3%); y, en lo que va de Fase 3, que se inició el pasado lunes, 8 de junio, se han notificado 860 sospechosos, de los que solo se han confirmado 8, es decir, el 0,9%.



Vergeles ha añadido que "la evolución es claramente positiva" pero, "nadie está libre de que en algún momento" se pueda producir un brote, como ya ha ocurrido en otras comunidades autónomas.



Debido a ésto, ha afirmado que "hay que estar preparados", y el Servicio Extremeño de Salud, a través de su Atención Primaria y Salud Pública "está preparado para los brotes y para los rebrotes".

Frontera con Portugal



Sobre la apertura de la frontera con Portugal, Vergeles ha señalado que, en principio, no está prevista hasta el 1 de julio, y que esta es una cuestión que está en manos de los ministros de Exteriores de la Unión Europea, si bien ha remarcado que si algo ha aprendido de esta pandemia es que "prever las cosas más allá de una semana es muy difícil".



MÁS VACUNAS DE LA GRIPE



En otro orden de cosas, ha señalado que le preocupa que en otoño e invierno, con la campaña estacional de la gripe, se puedan confundir los casos de esta con los de coronavirus.



Para ello, ha avanzado que España va a comprar un 15% más de dosis de vacunas contra la gripe para contar con mayor cobertura "para que la confusión sea menor".



Asimismo, ya se ha trabajado con esta dificultad para el diagnóstico en la primavera con los casos de alergias, como asimismo ocurrirá durante el verano con las diarreas provocadas también por virus.



Vergeles ha señalado, no obstante, que el CSIC trabaja en un test de química seca, como los de glucosa, que permiten distinguir entre gripe y Covid-19, aunque para conocer su efectividad hay que esperar a ver resultados de sensibilidad.



También ha matizado que la Junta se va a adelantar al aprovisionamiento de jeringuillas para que, una vez que esté disponible la vacuna contra el Covid, no se produzca una situación de desabastecimiento como la que ocurrió con las mascarillas y EPIs.