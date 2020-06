Vara confía en que fronteras de Extremadura con Portugal puedan abrir antes del 1 de julio

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha reconocido que "todavía" confía en que la apertura de los pasos fronterizos de la comunidad con Portugal que aún se encuentran cerrados puedan reabrir incluso "algunos días antes" del "horizonte" del 1 de julio marcado por el Gobierno central.



Sobre la apertura anunciada por Galicia y de Castilla y León de pasos fronterizos con Portugal, y sobre si Extremadura va a avanzar en esta temática, Vara ha dicho que la región ya tiene "algunos pasos fronterizos abiertos" y ha añadido que está ahora "a la espera de que se anuncie la fecha definitiva de todos los puestos", que se va a producir "en las próximas semanas seguro".



"Ayer la presidenta de la Comisión Europea animaba a los países miembros a abrir las fronteras antes del 15 de junio. En cualquier caso, tenemos ahí el horizonte del 1 de julio que había dicho el Gobierno de España... yo todavía confío que pudiera ser algunos días antes, pero si no sería el día 1 de julio", ha apuntado al respecto a preguntas de los medios en una rueda de prensa este viernes en Mérida para presentar el Festival de Teatro de la capital extremeña.



MOVILIDAD



Por otra parte, también a preguntas de los medios, el presidente extremeño ha afirmado que "se mantiene" la fecha del próximo lunes, día 15 de junio, para permitir la movilidad entre las provincias de Cáceres y Badajoz.



En este sentido, ha avanzado que este viernes la Junta de Extremadura ha trasladado al Gobierno central la pretensión de que "se tome la decisión" de que el ámbito territorial para la movilidad dentro de la desescalada por el Covid-19 pase a ser la comunidad autónoma y no las dos provincias de Badajoz y Cáceres, lo que llevaría "aparejado inmediatamente" la "libre movilidad" entre dichos territorios provinciales.



Esta "libre movilidad" entre ambas provincias extremeñas se produciría una semana después de que la comunidad entró en la Fase 3 de la desescalada, ha recordado Vara, quien ha añadido también que será el próximo día 21 de junio cuando los extremeños podrán desplazarse hacia otras comunidades autónomas que se encuentren en la "misma" situación que Extremadura, "es decir, fuera ya de la Fase 3".



En este sentido, ha argumentado que "a partir del momento en el que el estado de alarma desaparece, y desaparece el día 21, al día siguiente desaparecen las fases, con lo cual teóricamente debe de haber libre movilidad en nuestro país entre los distintos territorios".



En todo caso, el presidente de la Junta ha reiterado su planteamiento de que "es bueno ser prudente" y en "tomar las decisiones con prudencia y con cautela", para evitar estropear, ha dicho, los tres meses en los que la población ha estado confinada.



"Hemos estado tres meses metidos en casa, confinados, para evitar centenares de miles de muertes y no lo estropeemos ahora", ha recalcado, al tiempo que ha insistido en que a su juicio "ahora merece la pena seguir siendo pacientes, cautelosos y prudentes".



Así, tras indicar que "comunidades autónomas que el domingo pasado hablaban ya de desplazamientos entre comunidades autónomas luego han tenido que decir lo contrario porque han empezado a aparecer casos (de Covid-19)", ha insistido en que "bien" se haría a su juicio en "tomar las decisiones con prudencia y con cautela".



Finalmente, ha recordado al respecto que "si se produjera en algún caso un brote en algún sitio", pese a que "ahora estamos mucho más preparados para darle respuesta", además se estaría "en condiciones de poder volver atrás", de tal forma que "habría que tomar medidas restrictivas en aquellos casos en los que en determinados sitios pudiera aparecer un brote significativo", algo que según ha añadido a "nadie" le gustaría. "Todos tenemos que hacer un verdadero esfuerzo para que eso no sea así (volver a tomar medidas restrictivas)", ha concluido.