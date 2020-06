Belén Rueda, Alex O´Dogherty y Toni Acosta, entre los protagonistas del Festival de Mérida

MEDIDAS SANITARIAS

En otro momento de su intervención, el director del Festival del Festival de Mérida, Jesús Cimarro, ha explicado que la 66 edición cumplirá con las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, tanto para el público como para todos los trabajadores, así como para los actores y actrices. De hecho, ha anunciado que se aplicará la guía de buenas prácticas que ha elaborado el Ministerio de Cultura en relación al reinicio de la actividad escénica y musical en España.

A este respecto, ha valorado "la aportación importantísima" del Ayuntamiento de Mérida que ha adquirido 50.000 mascarillas y geles monodosis de hidroalcohol de 8 mm. destinadas al público del Festival Internacional de Teatro Clásico, en pro de la seguridad y confianza del público que pueda asistir al certamen.

Ante los medios, el responsable del Festival ha subrayado que llevar a cabo esta especial edición del certamen emeritense ha sido "una de las acciones más bestias que he vivido en mi vida". En este punto, ha reconocido que hubiera sido "muy difícil de articular", sino tuvieran "detrás un equipo importante y unos grandes artistas dispuestos a dar la cara en el Teatro Romano".

Y es que, tal y como ha indicado, "condensar los ensayos en unos tiempos muy ajustados" ha sido complicado, pero "todos tenemos ganas de volver a la normalidad". De hecho, Cimarro ha subrayado que el Festival de Mérida "es un laboratorio para la cultura de nuestro país", teniendo en cuenta que desde que se anunció que este verano habría finalmente nueva edición, se han unido otros certámenes del país.

En este punto, el director del certamen emeritense ha subrayado que al igual que otros festivales como el de Almagro o Granada, "hemos trabajado conjuntamente para que todos los festivales importantes de España, puedan ponerse en marcha en el verano cultural de nuestro país".

Eso sí, Cimarro ha recalcado que se ha tomado la decisión de llevar a cabo esta 66ª edición "cuando lo hemos tenido claro" y se ha contado con la seguridad de que se podría celebrar de una forma más reducida tomando todas las medidas higiénicas y de seguridad sanitarias necesarias.

"No somos ningunos suicidas, queremos la seguridad de toda la cadena. Hemos tenido la suerte de que nadie nos ha dicho que no, por desgracia, hemos sido nosotros los que hemos tenido que decir que no a cuatro espectáculos", ha sentenciado.

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado “el empeño” que se ha realizado “desde hace muchos meses” por todas las partes implicadas para que la 66ª edición del Festival de Mérida "fuera un asidero en el que apoyarnos" para "no acabar definitivamente con casi todo" debido a la pandemia de COVID-19.

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha reconocido que sacar adelante este año el certamen emeritense “no ha sido nada fácil”, pero finalmente “va a ser una realidad”, por lo que ha agradecido el trabajo desarrollado “a todos los que lo han hecho posible sacando lo mejor de sí mismos”.

A su entender, la presentación del certamen emeritense es todos los años “un día alegre y de fiesta”, pero en esta ocasión "es un gesto cargado de simbolismo". Y es que esta 66ª edición va a tener un especial recuerdo para todos los fallecidos por el COVID-19, puesto que seguro que "muchos de ellos vivieron una noche de verano en las butacas del Teatro Romano".

"Hacia ellos un inmenso recuerdo y agradecimiento", ha dicho el máximo mandatario extremeño, un homenaje a todos ellos y, en especial, al dramaturgo extremeño Juan Copete, fallecido el pasado mes de abril. Unos agradecimientos que ha hecho extensivos al propio Cimarro y a todos los que han hecho que el Festival sea una realidad este verano, porque tras "el mal sueño que hemos vivido, vamos a poder apreciar a los actores y actrices" que formen parte este año del elenco del certamen.