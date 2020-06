Extremadura no saldrá del Estado de Alarma ni abandonará la Fase 3 hasta el 21 de junio

Ep.



La comunidad autónoma de Extremadura no saldrá del estado de alarma hasta el día 21 de junio ni abandonará la Fase 3 de la desescalada por el Covid-19 hasta esa fecha, según ha recalcado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha señalado que en la comunidad están "preparados para el futuro, para los brotes y para los rebrotes".



Así, ha destacado los informes que han permitido a la región ir avanzando en las diferentes fases de la desescalada, y ha vuelto a hacer en todo caso un llamamiento a la "responsabilidad individual" de los ciudadanos para poder seguir transitando hacia la "nueva normalidad" como consecuencia de la pandemia del Covid-19.



En este sentido, y tras agradecer a la sociedad extremeña que se haya comportado "como lo ha hecho" hasta ahora, "sobre todo" ha vuelto a hacer un llamamiento a la "unidad" de todos los grupos políticos "para que juntos" se pueda "construir esa nueva normalidad por el bien de los extremeños y las extremeñas".



De este modo lo ha señalado en una comparecencia a petición propia este jueves ante el pleno de la Asamblea para informar sobre la gestión del Covid-19 en la región, y en la que ha defendido la importancia de seguir dotando a la comunidad de un sistema sanitario "muchísimo más fuerte", así como ha avanzado que la Administración regional va a "incentivar" a los profesionales sanitarios por el trabajo que desempeñan.



"Lo vamos a hacer con todas las herramientas con las que podamos incentivar", ha espetado el consejero, quien ha citado que la Junta lo aplicará (la incentivación) a los sanitarios "con el reconocimiento y con el próximo periodo estival y el plan de vacaciones que tenemos preparados".



ESFUERZO EN LA DESESCALADA



Durante su intervención, ha resaltado igualmente los informes elaborados por la Junta de Extremadura que han permitido que la región vaya avanzando en la desescalada, algo que a su juicio se ha producido gracias al "esfuerzo intenso" acometido en el sistema de protección social y sanitaria en la comunidad.



En este sentido, ha señalado que la Junta ha invertido 14,4 millones de euros en contratación de más de 1.800 profesionales para el SES, así como de más de 660 trabajadores en las plantillas del Sepad para afrontar la pandemia.



Al mismo tiempo, ha apuntado que se han distribuido 22 millones de equipos de protección individual en el SES y alrededor de 0,4 millones en el Sepad.



De igual modo, ha resaltado el trabajo conjunto desarrollado durante la pandemia entre el SES y el Sepad, "más intenso" en nueve de las 324 residencias de mayores existentes en la comunidad.



Al mismo tiempo, Vergeles ha abogado por una revisión de la planificación del modelo de residencias y de la atención a los mayores en Extremadura, a través de una mejor dotación financiera de la Ley de Dependencia y del refuerzo "de alguna manera", ha dicho, de los servicios de atención social básica.



Ha incidido, igualmente, en que también hay que dedicarse a la "normalización" de los "problemas" en las listas de espera en Extremadura; y ha recordado que la Junta está elaborando en estos momentos una serie de guías orientativas para desarrollar con "unas garantías de calidad" determinados sectores como las guarderías, el taurino, las piscinas naturales, municipales y comunitarias, los campamentos de verano, las actividades de ocio y los parques infantiles.



Vergeles también ha explicado que para la Junta de Extremadura es "fundamental" reforzar la Atención Primaria de Salud, los sistemas de información y la salud pública; así como impulsar "desde todos los puntos de vista" la investigación sobre el Covid-19; y trabajar "mucho" en materia de formación de los profesionales sanitarios.



PSOE



Por su parte, la diputada del PSOE Catalina Paredes ha destacado que "no es casualidad que en Extremadura no haya habido un colapso sanitario" por el Covid-19, algo que ha achacado a la gestión realizada por la Junta; y ha reprochado al PP que ha sido "el peor" partido de gobierno que ha tratado a la sanidad pública en la comunidad; y



Tras incidir también en que "errar es de humanos" y en que en todo caso Extremadura "está por debajo de la media de letalidad" de Covid-19 en España, ha destacado la "transparencia" del Ejecutivo regional ante una crisis "sanitaria, económica y social" ante la que, a su juicio, "es el momento de hacer política con mayúsculas, de proponer y pensar" en toda la región.



Al mismo tiempo, Catalina Paredes ha destacado que sea un gobierno "progresista" a nivel extremeño y nacional el que esté afrontando la crisis del Covid-19, porque se ha tejido una "red social" que "ayuda" a los vulnerables a través de medidas como el Ingreso Mínimo Vital y otras para "minimizar las consecuencias de la pandemia".



PP



Mientras, la diputada del PP Elena Nevado ha pedido al consejero de Sanidad, José María Vergeles, que dimita por su gestión "negligente" de la crisis del Covid-19, donde a su juicio le ha faltado "alma" y "no ha hecho las cosas bien" por "dejadez" y por "no" haber actuado "pronto" ante cuestiones como "las manifestaciones feministas".



Al mismo tiempo, ha reprochado a Vergeles que haya sido, a su juicio, "el maestro de los recortes en tiempos de coronavirus", y ha lamentado que éste no haya sido cesado ni haya dimitido pese a haber sido "el responsable sobre todo por la inacción de lo que ha sucedido este tiempo" del Covid-19 en la comunidad, "exponiendo a los profesionales y a los trabajadores abandonados a su suerte".



Al mismo tiempo, Nevado ha incidido en que lo ocurrido también es "responsabilidad" del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, quien ha estado en la Asamblea "oculto ante el dolor" de los afectados por el Covid-19; y ha considerado que el extremeño es "un gobierno que ha demostrado estar agotado, ciego y sin ideas".



CIUDADANOS



A su vez, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez ha criticado que la Junta "no reconozca ninguno de los errores que se han podido cometer durante la crisis sanitaria"; y ha reclamado un plan previo de salud pública en Extremadura que prevea las contingencias, así como que el personal del Sepad "por fin" se integre en el SES, y que se almacenen "ya" medios para surtir a los hospitales por si fuera necesario.



"Hay que tomar nota, para que lo que hemos vivido y seguimos viviendo no vuelva a repetirse con la misma intensidad", ha espetado Pérez, quien ha advertido de que los profesionales han tenido que afrontar "sin medios" la lucha contra el virus "durante un mes".



En este sentido, ha incidido en que "la realidad es que el control de la enfermedad no fue lo suficiente" en la región como venía asegurando el consejero de Sanidad, José María Vergeles, quien a su juicio sigue aplicando "la postverdad", y que "no ha estado a la altura en muchos momentos en los que el corazón debería haber primado sobre su ego".



UNIDAS POR EXTREMADURA



Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha defendido que hay que "endeudarse" lo que sea necesario para "reforzar" el sistema sanitario público y la atención a los mayores en Extremadura; así como que también hay que "cuidar" a los profesionales sanitarios en la región a través de un programa psicológico de ayuda a quienes lo reclamen.



Así, ha apostado por "defender" el sistema sanitario de salud como "una de las partes fundamentales de la sociedad", y como "servicio que garantiza la igualdad de trato a la población" incluso "en las peores condiciones".



De igual modo, Macías ha defendido que "hay que mejorar" las medidas de seguridad sanitaria en las residencias, así como aumentar la cartera de servicios a domicilio en la comunidad para ofrecer una atención "más humana" a los mayores.