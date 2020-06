La constitución de sociedades cayó un 49,5% en mayo en Extremadura por el estado de alarma

Ep.



La constitución de sociedades mercantiles ha bajado un 49,5 por ciento en mayo en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior por el impacto del estado de alarma debido al coronavirus, hasta alcanzar las 54 nuevas sociedades.



El descenso del 49,5 por ciento en la constitución de sociedades mercantiles registrada en mayo en Extremadura en tasa interanual es cinco puntos inferior a la media nacional, donde la caída ha sido del 54,4 por ciento, según los datos del Colegio de Registradores.



Por su parte, y respecto a las ampliaciones de capital, han pasado de 30 en mayo de 2019 en Extremadura, a 20 en mayo de este año, lo que supone un descenso del 33,3 por ciento en tasa interanual, un descenso también por debajo de la media nacional, que ha registrado una caída del 48,8 por ciento.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, la constitución de sociedades mercantiles en España registró una caída del 54,4% en el mes de mayo por el impacto del estado de alarma y la paralización de las actividades no esenciales, registrando 3.809 constituciones frente a las 8.733 del mismo mes del año pasado, si bien el retroceso se moderó respecto a la disminución del 72,1% del mes de abril.



Así se desprende del avance de la Estadística Mercantil del Colegio de Registradores, que señala que el impacto del estado de alarma y la paralización de todas las actividades no esenciales "continúa provocando fuertes caídas en las constituciones", aunque el retroceso se suavizó respecto al mes de abril.



Por comunidades autónomas, solo Madrid consiguió superar las 1.000 operaciones en mayo, cuando el año pasado Andalucía las superaba holgadamente y Cataluña, y sobre todo Madrid, prácticamente duplicaban dicha cifra.



Los registradores explican que la situación sanitaria ha mostrado impactos bastante desiguales, dentro de una tendencia de descenso general muy acusada, que comenzó en la segunda quincena de marzo, como lo demuestra el dato de mayo, con doce CC.AA. registrando caídas superiores al 50% comparado con el mismo período del año anterior.



Los mayores descensos, por encima del 60%, se produjeron en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (-75%), seguidas de Canarias (-74,8%), Aragón (-72,2%) y Cataluña (-67,5%). En sentido contrario, el impacto de menor intensidad lo mostraron La Rioja (-43,2%), Comunidad Valenciana (-45,3%), Cantabria (-46,2%) y Asturias (-46,7%).



Para observar la evolución durante el reciente estado de alarma, el Colegio de Registradores ha comparado las constituciones de mayo con el mes anterior, observándose un claro incremento de las constituciones en este último mes.



Aunque lejos todavía de los valores del mismo período del año anterior, por su importancia en términos de volumen sobre el total de España, destacan las subidas de Cataluña (+208%), que triplica las constituciones de abril, o Madrid (+92,4%), que las ha duplicado.



Destacan también los incrementos de Castilla-La mancha (+108,7%) y Extremadura (+125%), mientras que la constitución en este periodo cayó en algunas regiones: Baleares (-22,5%), Cantabria (-3,5%), Murcia (-10,4%) y Navarra (-55,1%).



LAS AMPLIACIONES DE CAPITAL CEDEN UN 48,8%



En cuanto a las operaciones de ampliaciones de capital inscritas en los registros mercantiles, los registradores señalan que reflejan de modo directo la apuesta de los propietarios sobre sus proyectos empresariales y ofrecen una visión clara del fuerte impacto de la situación creada sobre la actividad empresarial, mostrando importantes caídas.



En términos de volumen, se ha pasado de las más de 2.500 ampliaciones realizadas en mayo de 2019 a las 1.309 de mayo de este año, lo que supone una caída del 48,8% a nivel nacional, más suave que la caída anual del 61% del mes anterior.



Como tendencia general, si se compara con el mismo período del año anterior, se registraron caídas en todas las regiones y destacaron los descensos del número de ampliaciones de capital por encima del 50% en diez CC.AA., similar a como ya ocurrió con las constituciones, como Andalucía (-57%), Aragón (-67,7%), Baleares (-66,4%), Canarias (-69,4%), Cataluña (-70,3%), Galicia (-51,6%), Murcia (-50,8%), País Vasco (-53,6%) o La Rioja (-50%).



Las menores caídas se produjeron en Cantabria (0%), Madrid (-22,0%), Navarra (23,1%), Extremadura (-33,3%) y Asturias (-35,5%). Entre las que presentan mayor volumen de actividad, como son Cataluña y Madrid, ambas por encima de las 500 operaciones el año pasado, decrecieron en mayo, aunque lo hizo con mucha más intensidad Cataluña, que no llegó a las 200 operaciones, mientras que Madrid, todavía sobrepasa las 400.



Comparando las ampliaciones con el mes anterior, se observa un alza del 34,3%, aunque lejos de los números de años anteriores, destacando el incremento del 88,9% en el País Vasco y, por su importancia en términos globales sobre el total español, el crecimiento del 58,6% de Madrid.



LOS CONCURSOS BAJAN UN 76,1% ANUAL



Respecto a los concursos de acreedores, el Colegio de Registradores apunta que permiten ofrecer una visión significativa de las empresas que se encuentran en dificultades financieras importantes, y recuerda que el decreto del pasado 28 de abril, entre otros aspectos, amplia los plazos para presentar concurso voluntario hasta el 31 de diciembre de este año, impidiendo también la presentación de concurso necesario hasta dicha fecha, con objeto de ayudar a las empresas.



El avance de la Estadística Mercantil refleja una disminución anual de concursos totales del 76,1% en mayo, si bien apunta que hay que tener en cuenta que durante el mes de abril habían caído de forma generalizada (-84,6%), seguramente afectados por la ralentización de las comunicaciones internas propias del proceso concursal durante el inicio del estado de alarma.



En la comparación de mayo con relación al mes anterior, se observa un cierto grado de reactivación en la tramitación, especialmente visible en Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, que contribuyen decisivamente a obtener un incremento general de los concursos presentados, el 90,9% sobre abril. Destacan los 33 concursos inscritos en Cataluña en mayo, cuando tan sólo se anotaron 2 en abril.



Por último, en el desglose de concursos voluntarios y necesarios, los primeros sumaron en mayo 57 inscripciones, con un aumento del 111,1% sobre el mes anterior, en tanto que los concursos necesarios inscritos fueron 27, con un aumento del 58,8%.