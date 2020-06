Agenda de Reactivación Social y Económica de Extremadura incluirá una "mirada igualitaria"

Ep.



La Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura en la que trabaja actualmente la Junta incluirá "necesariamente" una "mirada igualitaria" con el objetivo de no dejar "nadie atrás" en la salida de la crisis generada por la pandemia del Covid-19.



La elaboración de dicha agenda cuenta con un calendario planificado que pasa ahora con las reuniones que la Junta está manteniendo con la sociedad civil, con los agentes sociales y económicos para recabar sus aportaciones, y "para llegar finalmente al Parlamento para que sean los grupos políticos quienes finalmente acuerden esta agenda".



De este modo lo ha señalado la consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, quien ha subrayado también que, tal y como ha determinado el presidente de la comunidad, Guillermo Fernández Vara, "todas las medidas que va a tomar la Junta de Extremadura y que va a poner en esa agenda tiene que tener necesariamente una consignación presupuestaria".



Asimismo, sobre la fecha para la aprobación de dicha agenda, Gil Rosiña ha avanzado que será en el Debate sobre el Estado de la Región previsto próximamente en la Asamblea donde Fernández Vara "marcará los tiempos con los que contamos" para "empezar a agilizar" las medidas que, dentro de dicha agenda, se entiende que deberán desarrollarse dentro de la "nueva normalidad de Extremadura", y que en todo caso se sustentarán sobre la "igualdad del conjunto de los ciudadanos de la región".



"Las medidas económicas y las primeras medidas de urgencia que se necesitaban en esta crisis ya están tomadas, pero esta agenda tiene necesariamente que ser una agenda igualitaria, una agenda con una mirada igualitaria que no quede a nadie atrás y que no se olvide de los que peor lo están pasando", ha espetado Gil Rosiña en una entrevista este jueves en el programa 'Somos Iguales' de la Cadena SER, recogida por Europa Press.



MEDIDAS YA ADOPTADOS



Al mismo tiempo, ha recordado que el Ejecutivo extremeño ya ha adoptado medidas de "urgencia" con "legislación de urgencia" para afrontar la crisis del Covid-19, y que incluyen iniciativas dirigidas a autónomos, empresarios, el sector del turismo, aparte de los más de 60 millones de euros que "no estaban escritos en el SES" en los presupuestos en materia sanitaria y sociosanitaria para afrontar la pandemia.



Así, y una vez superados los "momentos más difíciles de parar la crisis desde un punto de vista sanitario y de la protección de la salud de los ciudadanos", ahora ya se está "en disposición de empezar a articular otro tipo de medidas para un tiempo nuevo en el que los instrumentos que había para hacer política ya no sirven", ha dicho en alusión al compromiso del programa electoral y los Presupuestos regionales (PGEx) 2020 que, según ha apuntado, como consecuencia de la crisis del Covid-19 han sido "trastocados por completo".



"Aprendiendo también de otras crisis y de la resolución de otras crisis, aunque ésta no tiene comparación alguna con ninguna otra situación vivida en el orden mundial, la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura necesariamente tiene que ser una agenda que esté escrita con una mirada igualitaria que no quiere quedar nadie atrás", ha subrayado.



En este sentido, ha incidido en que las políticas sociales, que "siempre han sido la fortaleza año tras año en el presupuesto de la Junta" con gobiernos socialistas, deben ser incluso reforzadas ahora "con más motivo". "Tenemos que reforzar todo el sistema de protección que tenemos a los ciudadanos, toda esa red que cuando está bien tejida procura que nadie se caiga", ha añadido.



Así, ha explicado que ahora está siendo revisado desde la situación del sistema de Atención Primaria de Salud, hasta la de los servicios sociales de base; y ha señalado también que la crisis del Covid-19 ha evidenciado, ha indicado, que "hay que medicalizar las residencias de mayores".



Finalmente, Gil Rosiña ha recordado que "todo el presupuesto" regional aprobado el pasado mes de enero "se va a trastocar en todos los departamentos" de la Junta, ya que "cuando uno tiene que hacer frente a una caída importante de los ingresos que recibe y se eleva el gasto de manera sobrevenida en una cifra importante (con más de 60 millones de euros en gasto sanitario en los dos o tres últimos meses) eso realmente tiene que salir de lo que hay".



De este modo, ha reiterado que las instrucciones "claras" que tienen todas las consejerías son "poner ahora el presupuesto de la Junta y los recursos de los extremeños para paliar la crisis y para dar respuesta a los muchos problemas que esta crisis va a generar y en los que va a derivar".