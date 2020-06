Extremadura, CCAA que menos ajusta precio vivienda segunda mano en mayo en tasa interanual

La vivienda de segunda mano en Extremadura ha registrado en el pasado mes de mayo un precio medio de 1.001 euros por metro cuadrado, lo que supone un ascenso del 1,86 por ciento frente a abril, el segundo más relevante de España.



No obstante, interanualmente, el precio de la vivienda usada ha bajado un 0,26 por ciento en mayo en Extremadura, el recorte menos intenso del país en tasa interanual, según el informe mensual de pisos.com.



De este modo, Extremadura ha sido la segunda autonomía más barata del país, únicamente por detrás del Castilla-La Mancha (866 euros/metro cuadrado).



En cuanto a la vivienda de segunda mano en España, en mayo ha registrado un precio medio de 1.696 euros por metro cuadrado, lo que arroja un descenso mensual del 0,12 por ciento. De un año a otro, la cifra registrada en el país ha marcado una caída del 1,28 por ciento.



POR PROVINCIAS



Asimismo, mensualmente, la provincia de Badajoz (2,56 por ciento) ha liderado en mayo sobre abril los ascensos nacionales, mientras que Cáceres (0,10 por ciento) ha arrojado el tercer repunte menos abultado de España.



Además, frente al pasado año, Badajoz (1,29 por ciento) ha recogido el noveno ascenso más intenso a nivel nacional, mientras que Cáceres (-2,14 por ciento) ha arrojado un descenso intermedio.

En cuestión de precios, Cáceres (888 euros/metro cuadrado) ha sido la séptima provincia más barata de España, mientras que Badajoz (1.041 euros/metro cuadrado) ha sido la décimo tercera.



En cuanto a las capitales extremeñas, Cáceres y Badajoz (-0,23 por ciento) han arrojado descensos poco significativos. Frente a mayo de 2019, la capital de Badajoz (1,32 por ciento) ha registrado el sexto ascenso más leve de España, y Cáceres (-2,25 por ciento) ha acumulado un ajuste intermedio.

Finalmente, con 1.133 euros por metro cuadrado en mayo, Cáceres ha sido la cuarta capital de provincia más barata. En el puesto décimo tercero se ha situado Badajoz (1.257 euros/metro cuadrado), según informa pisos.com en una nota de prensa.



DATOS NACIONALES



Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano en España se ha situado en los 1.696 euros por metro cuadrado, lo que supone una bajada del 1,28% en comparación con el mismo mes del año anterior y una reducción del 0,12% en comparación con abril de este año, según el informe mensual de precios de venta de pisos.com.



Por regiones, los mayores incrementos en el precio de la vivienda usada respecto al año pasado se han dado en Baleares (+3,84%), Canarias (+2,42%) y Madrid (+2,39%). Por el contrario, los ajustes más intensos se han registrado en Castilla-La Mancha (-6,03%), Murcia (-3,97%) y Andalucía (-3,77 por ciento).



Teniendo en cuenta el precio, las más comunidades caras del mes de mayo han sido Baleares (3.159 euros por metro cuadrado), País Vasco (2.734 euros) y Madrid (2.621 euros), mientras que las más baratas han sido Castilla-La Mancha (866 euros), Extremadura (1.001 euros) y Murcia (1.115 euros por metro cuadrado).



En este sentido, el director de estudios de pisos.com, Ferran Font, ha señalado que "los descuentos en los precios de venta eran de esperar, dado que la crisis sanitaria ha afectado a todos los sectores, y el mercado de la vivienda no iba a ser una excepción".



A colación de esto último, el experto ha advertido de que "la situación financiera de muchas familias ha dado un vuelco, dado el impacto que ha tenido y sigue teniendo la pandemia en el empleo".

"Este escenario provoca que las expectativas respecto a la compra de un piso se moderen y den un paso atrás hasta que el contexto laboral resulte más propicio y seguro", ha remarcado.



No obstante, Font ha afirmado que el interés de la demanda "no está tocado y hundido", ya que la búsqueda de vivienda sigue estando en el punto de mira de perfiles con ahorro que han mantenido su fuente de ingresos durante estos meses.



En este sentido, ha revelado que los potenciales compradores aprovecharán la oportunidad que les brinda un mercado a la baja. Respecto a la financiación, ha subrayado que la concesión de hipotecas ha caído no solo por las limitaciones en notarías y registros, sino también por la prudencia que domina las decisiones de los ciudadanos en estos momentos.



"Está por ver cómo van a reaccionar los bancos, que podrían aplicar nuevas comisiones y extremar aún más sus criterios de riesgo con el fin de evitar impagos futuros", ha sentenciado.