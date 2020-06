Extremadura registra un nuevo fallecido y ningún contagio por Covid-19 en últimas 24 horas

El informe diario de la Dirección General de Salud Pública no ha registrado ningún nuevo contagio y ha notificado 67 casos sospechosos de coronavirus, mientras que se han descartado 59.



Los hospitales extremeños tienen 20 pacientes hospitalizados, de los que uno está en UCI, aunque este paciente ha salido este lunes de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Don Benito-Villanueva de la Serena, por lo que ese dato aparecerá en el registro del martes, cuyo envío diario concluye a las 24,00 horas de cada jornada.



Asimismo, se han dado 66 altas más, alcanzando el total de pacientes curados los 3.776, ha informado la Junta de Extremadura en nota de prensa.



El Área de Salud de Badajoz ha notificado 29 nuevos casos sospechosos y ha descartado 15. Asimismo, tiene un paciente hospitalizado, ninguno en UCI y se han curado 467. Desde el comienzo de la pandemia, han fallecido 37 personas.



El Área de Salud de Cáceres ha registrado 11 casos sospechosos en las últimas 24 horas y ha descartado 10. Tiene un total de 269 víctimas mortales en todo el periodo de la pandemia y hay 11 pacientes hospitalizados, ninguno en UCI, además de registrar 1.576 pacientes que ya se han curado.



El Área de Salud de Mérida ha detectado en el día cuatro casos sospechosos y ha descartado ocho. Tiene cuatro pacientes hospitalizados, ninguno en UCI, y ha registrado 32 víctimas mortales una vez notificado el nuevo fallecimiento. Asimismo, se han curado 375 pacientes.



Por su parte, el Área de Salud de Plasencia ha notificado 10 casos sospechosos y ha descartado 11. Tiene 2 pacientes ingresados en el hospital, ninguno en UCI y un total de 73 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia. Hay 507 pacientes que se han curado.



El Área de Salud de Don Benito-Villanueva de la Serena ha registrado ocho nuevos casos sospechosos en el día y ha descartado cuatro. Tiene un paciente hospitalizado en UCI, según lo indicado más arriba. Han fallecido 21 personas a lo largo del periodo y tiene 343 pacientes que se han curado.



El Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha detectado en las últimas 24 horas dos nuevos sospechosos y ha descartado otros dos. Hay un paciente ingresado en el hospital y se han curado 271 personas. Registra un total de 53 víctimas mortales.



El Área de Salud de Coria no ha notificado casos sospechosos y ha descartado los ocho que tuvo el día anterior. No tiene pacientes Covid-19 ingresados en el hospital y se han curado 191 personas. En el periodo de la pandemia se han producido 19 fallecimientos por coronavirus.



Finalmente, el Área de Salud de Llerena-Zafra ha notificado tres casos sospechosos y ha descartado uno. No tiene pacientes infectados ingresados y registra 46 personas que ya se han curado. Se han producido 5 víctimas mortales desde el comienzo de la pandemia.