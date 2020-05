Extremadura trabaja en el informe para solicitar el paso a la Fase 3 de Cáceres y Badajoz

Ep.



La comunidad de Extremadura trabaja en el informe para solicitar el paso de las provincias de Cáceres y Badajoz a la Fase 3 y que deberá estar listo la semana próxima.



Así lo ha avanzado este viernes el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, quien ha confiado en que el repunte de positivos de este pasado jueves no se convierta en brote, ya que, si lo hiciera, para la zona de salud o área de salud afectada no se solicitaría dicho cambio de fase.



"Sí Fase 3 en la provincia de Badajoz y en la provincia de Cáceres, igual que lo hemos hecho en las fases anteriores, pero ciertamente debemos estar preocupados por el repunte de este jueves, aunque ya digo que no ha sido un brote", ha recalcado en rueda de prensa.



De esta forma, el consejero ha abundado en que si dicho repunte se convirtiese en brote se tendría que excluir de ese paso de fase a las zonas geográficas para poder aislar el mismo con el objetivo de que no tuviera consecuencias para el resto de la comunidad, de ahí que haya insistido en la importancia de la responsabilidad individual.



José María Vergeles ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en una rueda de prensa telemática ofrecida este viernes para informar sobre la situación de la pandemia provocada por la Covid-19 en Extremadura.