Monago asegura que el modelo de residencias de mayores en Extremadura "ha fracasado"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha asegurado que el modelo de residencias de mayores en Extremadura "ha fracasado estrepitosamente", tras certificar que más del 85 por ciento de fallecidos por coronavirus en la región provenían de dichos centros.



Con estos datos, a su entender, "es normal" que el jefe del Ejecutivo regional pida un "nuevo modelo" de atención a los mayores, tal y como ha propuesto el dirigente socialista, a quien "le vale cualquiera menos el suyo" porque "no cabe tanto desatino y desacierto".



Y es que para Monago, "hace falta un nuevo modelo porque el de Extremadura ha causado mucho dolor y mucha muerte", ya que ha sido la comunidad autónoma de toda España donde "mayor porcentaje de fallecidos en residencias de mayores ha habido por coronavirus", según informa el PP en una nota de prensa.



De este modo, el presidente del PP extremeño también ha rechazado que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, "ande implorando a las familias de los fallecidos" en las residencias de mayores "que no vayan a la Fiscalía" porque él les facilitará toda la información que pidan.



Por todo ello, Monago ha asegurado que Vergeles "no se ha enterado de nada", ya que los familiares de los fallecidos por coronavirus quieren "a sus mayores y los que se fueron ya no volverán" y también reclaman justicia ante lo que el consejero de Sanidad "sólo puede aportar falta de información y mentiras, que es lo que ha hecho durante esta pandemia", ha sentenciado.