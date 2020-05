Vara asegura que no le dan "miedo las cacerolas", sino los que "alientan" el odio

Ep

A través de tuitter, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que no le dan "miedo las cacerolas", ni las banderas "sean las que sean" sino los que "alientan" el odio.



Así, recalca que "no me dan miedo las cacerolas, ni las banderas sean las que sean, ni los mensajes de unos u otros en la calle. Sí me da miedo el odio. Y me dan pánico los que lo alientan", ha remarcado el presidente extremeño.



Y, se ha lamentado de que ya no están "nuestros padres para enseñarnos a superarlo y hacerlo desaparecer de la convivencia. Como ellos hicieron".