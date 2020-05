Monago pide test masivos ante el aumento de movilidad en la fase 2 de la desescalada

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido este viernes la realización de test masivos para la población ante el aumento de movilidad que traería consigo el paso a la fase 2 de la desescalada por el Covid-19, que la comunidad ha solicitado para el próximo lunes, 25 de mayo.



De este modo, el líder del PP extremeño ha recordado que el propio director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, avisó hace más de dos meses que la realización de test era la mejor forma de controlar el virus, pero "la Junta ha limitado mucho la realización de pruebas" a la población.



Así pues, Monago ha avisado al gobierno autonómico para que no ocurra como ha pasado con las mascarillas, que "durante dos meses, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha rechazado su uso" porque "no servían para las personas sanas" y "ahora nos hemos encontrado de bruces con el BOE en el que se obliga a utilizarlas a la población".



Igualmente, el presidente del PP extremeño ha señalado que el gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara ha decidido que más de 20.000 test rápidos que tiene la comunidad "no los va a utilizar" y que se van a quedar "precintados" porque apuesta por las pruebas PCR.



Pero Monago ha recordado que la Junta apenas realiza, de media, unas 350 pruebas PCR diarias en toda la región cuando tiene capacidad para realizar 800 en cada provincia, indica.

"¿Cómo puede ser que tengamos más de 20.000 test en sus cajas, guardados, y no se utilicen? ¿Cómo puede ser que, teniendo capacidad para realizar PCR, tan solo se hagan cada día una ínfima parte de las que podrían hacerse?", ha cuestionado.

Al mismo tiempo, a través de una nota de prensa, Monago también ha manifestado que en el informe que la Junta de Extremadura ha enviado al Ministerio de Sanidad para solicitar el tránsito a la fase 2 de la desescalada, "reconoce que no tiene previsto ningún medio de detección de las personas asintomáticas, ya que las PCR tan sólo se harán a personas con síntomas".

Por tanto, "sin test, las personas asintomáticas pueden campar a sus anchas sin control alguno" ha asegurado.



Ante esta situación, ha pedido a la Junta que "haga caso a la OMS y realice test masivos a la población" para que se pueda establecer una desescalada "con las mayores garantías de seguridad", recordando que el PP está realizando propuestas serias durante estas semanas para "contribuir" a que la desescalada sea un éxito, que no tengamos que volver hacia atrás" y para que "nadie se quede atrás".



Y es que, según sus palabras, "queremos que se reactive la actividad económica cuanto antes, pero que se haga en las máximas condiciones de seguridad para todos", por lo que es "fundamental" que haya "confianza y no se den más bandazos" como ya ha ocurrido con el tema de las mascarillas obligatorias, ha sentenciado.