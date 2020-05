Vara: Mientras el PP está "entregado a la causa de Vox", Cs "le está robando la cartera"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, cree que el PP "está entregado a la causa de Vox, a ver quién es más de derechas para que no le reste votos", mientras que Ciudadanos "le está robando la cartera" y "se va a llevar el voto del centro derecha".



Así, lo ha señalado, en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE), recogida por Europa Press, después de que el Gobierno haya alcanzado este martes un acuerdo con Ciudadanos para prorrogar el estado de alarma durante 15 días más.



Ante este acuerdo del Gobierno con Cs, el dirigente socialista extremeño ha señalado que tiene "claro, sin duda", que mejor con Ciudadanos que con ERC, ya que "podemos tener diferencias, pero compartimos un proyecto de país".



En su intervención, Fernández Vara ha señalado que ve "con mucha tristeza" la situación del PP de España, y que "ha sido un partido de gobierno" pero que "de pronto se está convirtiendo en algo absolutamente irrelevante", ya que con Vox "no suman" por lo que "este país seguirá dependiendo de los votos del nacionalismo".



Y es que, según ha resaltado el presidente extremeño, en la situación actual existen tres bloques políticos, de derechas, de izquierdas y nacionalistas, ante lo que ha lamentado que "si no hay capacidad de entenderse entre el bloque de derechas y de izquierdas quien más peso tiene es el nacionalista".



"Yo prefiero que nos podamos entender aquellos que podamos no compartir ideológicamente un proyecto de sociedad, pero sí compartimos un proyecto de país", tras lo que Fernández Vara ha lamentado que "la derecha en España se ha radicalizado y no permite participar en la gobernanza de este país", ante lo cual, "la única posibilidad es que la mayoría del bloque de izquierdas pacte con los nacionalistas".



Ante esta situación, Vara ha reafirmado que le "hubiera gustado que los nacionalistas sean irrelevantes, pero no lo son porque la derecha no ha querido", tras lo que ha lamentado que los nacionalistas "sean relevantes en un país del que quieren marcharse, no parece muy razonable", ha dicho.



"EL CENTRO NO EXISTE"



Vara ha insistido en que "podía haber habido una alternativa", que a su juicio es lo que ahora "Ciudadanos está interpretando de manera muy inteligente", ya que ahora "el centro de la política española no existe" y la formación naranja está viendo que "ahí hay sitio para ocupar".



"Si el PP y Vox se están peleando por ver quién es más de derechas, pues lógicamente queda espacio para el centro derecha en España", ha resaltado Fernández Vara,



Por todo ello, el dirigente socialista extremeño ha entendido que al Gobierno central "le está tocando una tarea muy compleja", como es la "gobernar un país sin mayorías, y sin que las vaya a haber durante mucho tiempo", ya que "esto no va a cambiar".



En este contexto, "el Gobierno hace lo que puede hacer, que es intentar conseguir mayorías", ha defendido Vara, quien ha reiterado que "en España se han acabado ya los gobiernos de un solo color, por lo que esto es lo que hay hacer", y ha valorado el "esfuerzo" del Ejecutivo "por intentar alcanzar acuerdos con uno y con otro".



Todo ello en un momento en el que "nadie está haciendo nada por sumar, el único que está haciendo algo por sumar es el Gobierno de España", cuando el país está en un "tiempo diferente", en el que a su juicio "hay que hacer todos un esfuerzo por intentar que haya acuerdo", ha apuntado.



Finalmente, y respecto a las caceroladas que se están produciendo en algunos puntos del país contra la gestión del Gobierno, Fernández Vara ha considerado que "no representan a la mayoría social de este país", ya que "la mayoría silenciosa está en casa y no piensa de esa manera", ha concluido.