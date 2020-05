Unidas por Extremadura pide reconocimiento público a labor profesionales sector primario

Unidas Por Extremadura pide un reconocimiento público para todos los trabajadores y trabajadoras del sector primario que en medio de esta crisis sanitaria del coronavirus "han seguido abasteciéndonos de alimentos", pero que también han colaborado de forma "desinteresada" en las tareas de desinfección de ciudades y pueblos.



A través de una nota de prensa, la portavoz del Grupo Parlamentario, Irene de Miguel, ha asegurado que es "de justicia" que se reconozca públicamente la "importante labor" que han desarrollado estos días.



Y es que, a su entender, "la agricultura es una actividad esencial para la vida, sin ella no podríamos sobrevivir, y sin embargo es uno de los sectores productivos más castigados por los abusos de una cadena de valor poco equitativa y transparente".



Además, según sus palabras, "la crisis de la Covid ha paralizado las protestas del campo, pero su principal problema sigue ahí, unos precios en origen injustos que no cubren los costes de producción".



Por ello, De Miguel ha abogado por retomar este asunto "cuanto antes" y abordar la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria para que se establezca un precio "sostén" que garantice la rentabilidad de las explotaciones agrarias.



También ha solicitado que se presione para que no disminuyan los fondos de la Política Agraria Comunitaria que llegan a Extremadura, "y que éstos se distribuyan de manera equitativa porque no se puede permitir que 1.000 perceptores acaparen el 40 por ciento de los fondos españoles".



EFECTOS DE LA CRISIS



Pero además, la portavoz de Unidas Por Extremadura ha alertado sobre los efectos de la crisis del coronavirus en el sector primario "a los que también hay que darles solución".



"El cierre del canal Horeca está provocando que la gran distribución y los intermediarios estén rompiendo los acuerdos y renegociando los precios a la baja, generando graves pérdidas", ha dicho. Por ello, ha solicitado que se persigan y se sancionen este tipo de prácticas "que quieren sacar tajada a costa de nuestra ganadería".



Además, De Miguel ha instado en varias ocasiones a la consejera de Agricultura a que ponga en marcha ayudas directas para el sector primario y que articule otras medidas que beneficien a los agricultores y ganaderos extremeños, como "repensar" los menús que actualmente la Administración regional ofrece en los caterings para que éstos incorporen alimentos frescos de proximidad, "ya que así, además de garantizar una alimentación sana y saludable, también se estará ayudando a las producciones extremeñas más afectadas por la pandemia".



PROPUESTA DE LEY



Por otro lado, De Miguel ha avanzado que Unidas Por Extremadura está trabajando en una propuesta de ley para reducir el desperdicio alimentario y aumentar, de esta forma, el aprovechamiento de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria.



"Estamos elaborando una ley pionera para evitar que se siga tirando tanta comida en buenas condiciones, mientras aumenta día a día el número de personas que tienen dificultades a la hora de acceder a productos básicos", ha aseverado.



Así, "entre algunas de las medidas que vamos a incorporar al texto está la de obligar a las superficies comerciales a que donen alimentos y que se ponga en marcha iniciativas de gestión como neveras solidarias o obradores sociales", ha sentenciado.