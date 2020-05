El primer día fase 1 de desescalada se salda con 213 propuestas de sanción en Extremadura

La Guardia Civil y la Policía Nacional interpusieron este pasado lunes, 11 de mayo, un total de 213 propuestas de sanción en el primer día de la fase uno de la desescalada en Extremadura por cuestiones relacionadas "de forma generalizada" con las aglomeraciones de personas.



En concreto, las propuestas de sanción de la Guardia Civil han sido 140, y las de la Policía Nacional 73 y en ambos casos "no difieren de las del resto de día del estado de alarma y tampoco los tipos de sanción", según informa la Delegación del Gobierno en la región en una nota de prensa en la que ha detallado los asuntos abordados en la reunión del Centro de Coordinación Cooperativa Policial celebrada este martes, día 12.



De hecho, éstas últimas, tal y como ha puntualizado, tienen que ver "de forma generalizada" con las aglomeraciones de personas o con viajar sin las correspondientes medidas de seguridad, sobre lo cual ha destacado que, durante los primeros días de aplicación de nuevas medidas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desarrollan una acción "más pedagógica e informativa que sancionadora tratando de divulgar entre la población la correcta aplicación de las normas".



En lo que se refiere a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, desde este lunes se ha intensificado la vigilancia y los controles en carretera y se han puesto en marcha dispositivos especiales de servicio para evitar el incumplimiento de las restricciones, especialmente la del límite de circulación a nivel provincial, así como para evitar siniestros.



En este sentido, la Delegación del Gobierno ha resaltado que, mientras que la media diaria de siniestros en carretera la semana pasada fue de 3,2, este lunes ante el aumento "notable" de la movilidad se produjeron un total de ocho siniestros.



Igualmente, ha apuntillado que los agentes de tráfico interpusieron 11 denuncias, 10 de las cuales estuvieron relacionadas con no usar mascarillas en casos obligatorios, que son todos aquellos en los que los ocupantes del vehículo no son convivientes.



DISTANCIA INTERPERSONAL



Por otro lado, el Centro de Coordinación Cooperativa Policial, dirigido por la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha abordado este martes la entrada en vigor de la Fase I del Plan de Transición hacia la Nueva Normalidad, sobre la cual ha recordado la importancia de la distancia interpersonal y de las normas de higiene antes las nuevas medidas.



En este sentido, se ha hecho "mucho hincapié en la importancia de la corresponsabilidad ciudadana y la conciencia social para frenar la expansión del virus y evitar nuevos contagios" y, entre los asuntos abordados este martes, la Delegación del Gobierno ha destacado el de la apertura de las terrazas y la incorporación del sector hostelero a la actividad.



A colación de esto último, el Centro de Coordinación ha recalcado la importancia de vigilar la aplicación de las medidas de seguridad entre las mesas y veladores que deben ser las necesarias para permitir la distancia interpersonal. Además, se ha recordado que no están permitidas en el exterior barras o similares que favorezcan la agrupación de personas alrededor.



Finalmente, y en respuesta a algunas preguntas sobre este asunto, el centro ha tratado este martes el caso de la presencia de menores en terrazas, los cuales podrán acudir a las mismas sin que esto se vea afectado por la orden dictada para paseos y horario correspondiente. "Si bien, será responsabilidad de los padres y adultos que los niños no jueguen e interactúen con otros", ha concluido.