La Junta seguirá apostando por la cultura extremeña como "motor de desarrollo"

La consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, ha remarcado la apuesta por la cultura extremeña como "motor de desarrollo", mientras que la diputada de Ciudadanos Marta Pérez Guillén ha demandado blindar el presupuesto para este sector en los próximos años.



Este intercambio de opiniones se ha producido en el pleno de la Asamblea de Extremadura de este martes en la respuesta de Flores a la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos.



Así, la consejera extremeña ha insistido en que la Junta de Extremadura seguirá apostando por la cultura a través de los presupuestos regionales con el objetivo de no dejar a nadie atrás.



En esta línea, ha criticado que Ciudadanos acuda a la Asamblea a pronunciar un mitin, ha dicho, al tiempo que ha considerado que Pérez Guillén no le tiene que decir cómo está el sector cultural, ya que se reúne con él.



Además, ha asegurado que se están poniendo en marcha y trabajando en medidas que dicho sector conoce y que son complementarias a las del Ministerio de Cultura.



"Para todo ese trabajo, quédese tranquila, hay presupuesto, pero también hay diálogo, trabajo y altura de miras, porque nosotros sí nos creemos la cultura", ha aseverado.



Finalmente, Nuria Flores ha aconsejado a la diputada de Ciudadanos que "empiece a hacer propuestas y a moverse, porque la ciudadanía se lo va a agradecer. Y deje de venir aquí a dar mítines en tres minutos y póngase a trabajar".



BLINDAJE PRESUPUESTARIO



Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez Guillén ha reclamado el blindaje presupuestario para uno de los sectores más afectados, ha dicho, por las consecuencias de la crisis del Covid-19.



En esta línea, ha aseverado que la cultura debe ser considerada como prioridad política, por lo que ha invitado a la consejera a "dejar el marketing político a un lado" y ha criticado que no haya tenido la deferencia de mantener contacto con dicho grupo parlamentario a pesar de haberle tendido la mano.



Así, Pérez Guillén ha destacado que la crisis sanitaria y económica ha puesto de relevancia la fragilidad del sector cultural, una situación que le obligará a reiventarse por segunda vez en los últimos años, para lo que necesita el apoyo de la administraciones públicas, ha dicho.



"La cultura en nuestra región es un motor económico del que no debemos prescindir y al que no debemos abandonar. Revierte directamente en nuestro PIB y es el mejor catalizador de nuestras estrategias turísticas", ha indicado.



Así, ha insistido también en que la mayor parte del tejido cultural en la región está integrado por autónomos y pequeñas empresas, lo que le convierte en un sector "frágil".



El sector cultural, ha insistido, fue uno de los primeros en sufrir los efectos del Covid-19 y, por contra, ha sido "alimento y aliento" para muchos durante el confinamiento, por lo que ha criticado que la cultura sea de los últimos sectores a los que la administración autonómica está "allanando el camino" y en tener "certezas" sobre su futuro.