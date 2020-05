Vergeles apela a la "responsabilidad" y la "prudencia" en cambio de fase

Ep

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha celebrado el tránsito de Extremadura a la Fase 1 del plan de desescalada, lo cual ha reivindicado como la "constatación de un esfuerzo" por cumplir unos requisitos técnicos del Ministerio de Sanidad "muy duros", y que no supone ningún "premio", aunque reconoce que conllevará un "sufrimiento menor" en los ámbitos económico y social.



"Cuanto antes podamos acceder a determinadas actividades, sobre todo comerciales, económicos, culturales, educativas y turísticas, significará que con el paso a la fase 1 el sufrimiento será menor que lo era en la fase 0", ha señalado Vergeles, quien ha rechazado la precipitación en la toma de decisiones.



"Esto no va de carreras por llegar a las distintas fases, va de seguridad para la población", ha advertido Vergeles, quien ha hecho un llamamiento a ser "muy respetuosos" con las decisiones del ministerio independientemente del resultado de la valoración.



Al respecto, ha remarcado que Extremadura ha aceptado las reglas del juego desde el primer momento y ha destacado la seguridad que transmite que sean técnicos quienes han evaluados los informes de las comunidades autónomas, que en el caso de la comunidad extremeña han estado solicitando datos hasta las 19,00 horas del viernes.



En una rueda de prensa, ha agradecido el "enorme esfuerzo" que está haciendo la sociedad, el "enorme sacrifico" para vencer al coronavirus con el fin de recuperar "cuanto antes" la vida social, económica, cultural, turística..., para que las consecuencias de la crisis del coronavirus sean "las menos posibles" desde el punto de vista social y económico.



Con respecto al cambio de fase, ha señalado que Extremadura lo ha alcanzado porque la comunidad ha sido "muy fiable" en los datos que ha trasladado al ministerio, y en este punto ha pedido a la sociedad que confíe en estas cifras, que son las que han permitido a la comunidad alcanzar la nueva fase.



En concreto, y según los últimos datos conocidos hoy, el número de contagios en la región ha crecido en siete personas en las últimas 24 horas, lo que supone un incremento del 0,24 por ciento, y asimismo ha disminuido la presión hospitalaria un 4,19 por ciento, al reducirse en seis el número de pacientes ingresados, hasta los 143.



"Los profesionales sanitarios están haciendo un enorme esfuerzo" para conseguir estas cifras, ha dicho Vergeles, quien ha destacado que en toda la comunidad hay 17 pacientes en las UCI (el 1,6 por ciento del total de casos), por lo que sigue siendo una presión "baja" que permitiría afrontar un posible rebrote con el paso a las siguientes fases.



Unas cifras que además llevan a Vergeles a indicar que no se ha producido ningún repunte en los casos de contagios en el entorno comunitario que lleve a pensar que la medidas de alivio del desconfinamiento, como es el caso de las salidas de los niños, haya sido perjudicial.



En cuanto a la evolución de los contagios en los últimos días, ha indicado que la mayoría se han producido en el ámbito comunitario, y que el 20 por ciento correspondería a profesionales de los centros sanitarios o sociosanitarios.



MÁS RESPONSABILIDAD



Pero el paso a la siguiente fase, ha señalado, traslada una mayor "responsabilidad" a todos, incluidos a la Junta de Extremadura y a la Consejería de Sanidad, al tiempo que ha hecho una llamada a la "prudencia".



En este sentido, ha reclamado a la sociedad que siga cumpliendo con las recomendaciones de autoridades sanitarias para poder continuae con el tránsito a las siguientes fases sin dar pasos atrás. Medidas como el distanciamiento social, la higiene, evitar aglomeraciones, y realizar actividades permitidas con las medidas de seguridad para que este tránsito "no sea un fracaso, sino un éxito colectivo".



"Es un momento clave en el tránsito entre fases", ha advertido Vergeles, quien ha adelantado que a partir del lunes se pondrá en funcionamiento un teléfono, el 900222012, que atenderá de 8,30 a 18,00 horas sobre dudas relacionadas con las nuevas actividades que se permiten en la Fase 1. También se podrán realizar estas consultas en el correo electrónico información.covid19@juntaex.es.