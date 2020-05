PP urge a Junta un plan que focalice los recursos en la reactivación económica y el empleo

Ep.

La portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha urgido a la Junta la puesta en marcha de un plan que focalice todos los recursos que puedan llegar a la región desde el Estado y desde la Unión Europea, además de los propios de la comunidad, en la reactivación económica y el empleo.



Ha defendido tal plan ante unos datos "terribles" de paro como los registrados en abril en Extremadura y que, a su juicio, "son la expresión de la terrible realidad del mercado laboral extremeño" que, según ha recordado, además el PP "ya" había venido anticipando.



Con ello, ha criticado "la destrucción sin precedentes del tejido productivo, el derrumbe de la afiliación, la subida histórica en la tasa de paro y una pérdida histórica también en los autónomos" acumulada por Extremadura en abril, y ha añadido que esto se da "sin contar además con los 40.000 extremeños que están afectados por expedientes de regulación de empleo y que no aparecen en esta estadística".



En rueda de prensa este martes en Mérida, ha advertido igualmente de que además --en alusión al coronavirus-- se está "inicio de una crisis sobre la base de un tejido productivo ya mermado, ya deteriorado" que el PP ha venido "advirtiendo" y pese a lo cual la Junta "no puso los remedios antes".



"Ante una situación de una crisis como ésta, sin precedentes, la debilidad de nuestro tejido productivo y laboral lo que nos da son unos datos realmente escalofriantes", ha espetado de nuevo sobre el paro la 'popular', quien ha urgido a la Junta un plan de reactivación económica y de empleo donde se focalicen "todos los recursos" que puedan llegar desde el Estado, desde la Unión Europea y de la propia comunidad autónoma a través de la organización de los presupuestos regionales que "ya no sirve para abordar esta crisis".



"Somos líderes indiscutibles en paro en toda España y en Europa y todos los recursos deben estar orientados a este fin", ha concluido Cristina Teniente.