Monago rechaza que hosteleros tengan que pagar 100% de gastos pero, sólo un 30% ingresos

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha rechazado que el sector hostelero tenga que hacer frente al 100% de los gastos cuando sólo se les va a permitir el 30% de los ingresos, debido al plan aprobado por el gobierno de Pedro Sánchez.

Asimismo, ha aseverado que este plan para la vuelta a la normalidad "no nos va a llevar a la normalidad".

José Antonio Monago ha recordado que las terrazas de hostelería podrán abrir a partir del 11 de mayor, pero sólo en un 30% de su capacidad.

Esta medida es, según el líder del PP, un "ordeno y mando" y se está ofreciendo "como las lentejas".

Así, Monago ha advertido de que aprobar medidas sin consenso con los afectados "tiene mucho de improvisación", y son decisiones que amenazan con llevarse por delante miles de proyectos de futuro en la región.

Para el presidente del PP, se debía haber escuchado antes a los profesionales del sector. Así, ha recalcado que "se debe un respeto" a 7.000 negocios de hostelería en Extremadura que emplean a más de 23.000 personas y que facturaron en el último año 1.300 millones de euros en Extremadura.

"Lo de las lentejas puede llevar al paro a mucha gente", ha dicho, recordando además que estos negocios llevan cerrados desde el 14 de marzo.

Monago ha señalado que hay que tener sensibilidad y aplicar mucho el sentido común, considerando que, con medidas como esta, que imposibilitan o limitan la actividad económica, no hay desescalada ni vuelta a la normalidad que valga, sino que es "otro virus" que puede matar a parte importante de la actividad económica del sector servicios, tan vital para las arcas públicas, porque "si ellos no funcionan, no hay recaudación".

Además, ha explicado que, de esta manera, no será posible mantener los servicios públicos ni los servicios esenciales.

Junto con ello, ha incidido en que la ministra de Transición Ecológica, recordada por querer prohibir los toros y la caza, ha dicho sobre los hosteleros que el que no pueda abrir, que no abra, afirmando que "entiendo cómo se pueden sentir tantos autónomos y empresarios".

Monago ha afirmado que después de "estos guantazos" los hosteleros necesitan algo más, proponiendo a la Junta que actúe y lo haga de manera inmediata, porque el sector de la hostelería necesita ayudas hasta que pueda abrir sin restricciones.

Para el líder del PP, no se necesitan declaraciones que "sonrojan", sino articular medidas económicas para paliar ese 70% que no se puede utilizar como negocio, y que impide un mínimo de rentabilidad.

Asimismo, José Antonio Monago ha avanzado que se puede contar con el Partido Popular de Extremadura para aprobar el decreto de ayudas al sector de la hostelería en esta coyuntura.

Y, ha advertido de que "si no hay ayudas a este sector, luego no nos quejemos de la destrucción del empleo", o de que la oposición no arrima el hombro con propuestas muy concretas.