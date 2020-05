UGT y CCOO reclaman un pacto de Estado para salir de crisis con "otro modelo social"

Ep

Los sindicatos UGT y CCOO Extremadura han apelado en este primero de mayo a la unidad y a la responsabilidad de cara a poder alcanzar un pacto de Estado.

Las secretarias generales de UGT y CCOO Extremadura, Patrocinio Sánchez y Encarna Chacón, respectivamente, han realizado este llamamiento, en rueda de prensa telemática, de manera telemática, subrayando la importancia de contar con un ingreso mínimo vital ya.



En su intervención, Sánchez ha valorado el papel de los sindicatos durante esta crisis sanitaria y económica que ha permitido conseguir algunas mejoras para que los trabajadores puedan atravesar esta situación de la mejor manera.



Asimismo, ha reconocido que hay que ser "muy responsable" y ayudar a las empresas porque ellas son las que generan el empleo, aunque ha abogado por que estas se acojan a las ayudas establecidas tanto por el Gobierno nacional como el regional para intentar preservar el mayor número de empleos.



También Patrocinio Sánchez se ha referido a la importancia de los servicios públicos, además de considerar que es el momento de reivindicar y dignificar los salarios de los empleados de los servicios esenciales que se han demostrado imprescindibles en las últimas semanas.



De la misma manera, ha abogado por trabajar en un cambio de modelo productivo, ya que actualmente no se invierte lo suficiente en ciencia y en innovación, además de dignificar el trabajo como instrumento de cohesión social, algo en el que también ha coincidido Encarna Chacón.



También, y de cara a la desescalada, la secretaria de UGT Extremadura ha considerado que se debe propiciar la seguridad para los trabajadores cuando se vuelva a los centros de trabajo, garantizar el mantenimiento del empleo y la protección a los más vulnerables y a los más desfavorecidos.



A este respecto ha remarcado que el sindicato quiere entrar en este proceso desde el minuto uno participando en las mesas de debate para evitar que la crisis la paguen solo los trabajadores, además de considerar que Europa debe abanderar la reconstrucción social.



CRISIS SIN PRECEDENTES



Por su parte, la secretaria general de CCOO Extremadura, Encarna Chacón, ha remarcado en este primero de mayo "atípico" y en el que se está ante una crisis sin precedentes, tanto sanitaria como económica, la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital, ya que la crisis se agudiza en las clases con menor recursos.



De esta forma, Chacón ha considerado necesario trabajar para salir de este contexto de "otra manera" y no como en 2008, ya que lo primero, ha dicho, deben ser las personas, además de remarcar que Europa tiene un compromiso con los que peor lo están pasando.



Asimismo, ha apuntado que se debe tener también presente a los sectores más feminizados y precarios, que son los de asistencia y cuidados, además de exigir la derogación inmediata de la reforma laboral.



En su intervención, también se ha referido al papel "importante" de los sindicatos y a su labor de hacer que el transito por esta crisis sea de la mejor manera para los trabajadores y de intervención para que la sociedad sufra lo menos posible las consecuencias de la crisis.



Chacón también ha tenido un mensaje de recuerdo para la última mujer víctima de violencia de género, la tercera asesinada durante la vigencia del estado de alarma.



A preguntas de los medios por el futuro de los trabajadores extremeños, tanto la secretaria general de UGT como la de CCOO Extremadura han coincidido en que la actual crisis no se puede gestionar como la de 2008 y, aunque han calificado la situación como "complicada", ha remarcado el papel de los sindicatos para que las consecuencias sean las menores.