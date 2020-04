Monago: "Es vital poner en marcha un plan específico para blindar residencias de mayores"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha ofrecido este miércoles a la Junta el apoyo de su partido para movilizar todos los recursos económicos disponibles para llevar a cabo un plan específico que permita blindas las residencias de mayores y hacer que estos centros estén "100% libres de Covid".



"Si hacen falta 20 millones como si son necesarios 50. No se puede escatimar en la vida de nuestros mayores", ha aseverado el líder de los 'populares' extremeños, quien ha considerado "vital" poner en marcha dicho plan, toda vez que las residencias de mayores en la región se han mostrado "vulnerables" ante la crisis del coronavirus y, a su juicio, ahora hay que "aprender la lección".



Además, para Monago, la situación de "fragilidad" de las residencias en la pandemia se ha visto afectada "por la falta de personal, de equipos de protección y por la no realización de test".



Igualmente, el presidente del PP extremeño ha hecho hincapié en que las residencias de mayores tienen que estar protegidas y, para ello, hay que medicalizarlas. "Nuestras residencias tienen que ser espacios 100% libres de Covid", ha subrayado.



Asimismo, ha manifestado que es "fundamental" hacer test a residentes y a trabajadores, y dotar de más medios y más personal a las residencias de mayores, tal y como informa en una nota de prensa el PP extremeño.



También, sobre los profesionales que "se han jugado la vida contra esta enfermedad luchando a pecho descubierto", Monago ha afirmado que habría que hacerles un monumento, "pero con monumentos no arreglamos el problema".

En este sentido, el líder del PP ha subrayado que "los test, así como los equipos de protección no pueden ser un artículo de lujo".



De igual modo, Monago ha recordado que el 90 por ciento de los fallecidos en Extremadura por coronavirus provenían de residencias de mayores, y ninguna comunidad autónoma ha tenido un número tan elevado porcentualmente.



Por tanto, antes de iniciar cualquier vuelta a la normalidad en los pueblos y ciudades, el presidente del PP ha insistido en que hay que afrontar cómo proteger las residencias de mayores y proporcionar seguridad tanto a los residentes como a los trabajadores de dichos centros para "que esto no vuelva a ocurrir".



Por tanto, para el líder del PP, hay que "aprender la lección" de lo que se ha sufrido durante este tiempo y "prepararnos para que nuestro estado de bienestar no vuelva a verse en riesgo".



Así, ha insistido en que hay poner los medios para que "esta pesadilla pase cuanto antes y no la repitamos", y, ahora que comienza la desescalada, se actúe blindando las residencias.

Por último, Monago ha expresado que "se lo debemos a los que se han ido, y, sobre todo, a los que no se deben ir".