Asamblea retoma este jueves los plenos para convalidar dos decretos ley medidas urgentes

Ep.

La Asamblea de Extremadura retomará este jueves, 30 de abril, los plenos en la cámara legislativa, con una sesión en la que se convalidarán el decreto ley de medidas urgentes y extraordinarias en el ámbito de la contratación pública para responder al impacto de la crisis ocasionada por el Covid-19 y otro en materia de política social y sanitaria.



Asimismo, los grupos, entre otras cuestiones, formularán varias preguntas sobre la gestión regional de la crisis sanitaria generada por el coronavirus y la situación de las residencias.



El orden del día del pleno de este jueves ha sido dado a conocer por los diferentes portavoces parlamentarios en una rueda de prensa telemática ofrecida este martes desde la Asamblea y tras la reunión de la Junta de Portavoces.



En esa rueda de prensa, todos los portavoces han tenido palabras de recuerdo para las víctimas del coronovirus en la región y un mensaje de aliento y ánimo para los enfermos.



PREGUNTAS DE LOS GRUPOS



En relación a las preguntas por la gestión de la crisis por el Covid-19, el Grupo Parlamentario Popular preguntará a la Junta sobre la valoración que realiza el Ejecutivo regional sobre la "altísima mortalidad" registrada en la región de los pacientes afectados por el coronavirus.



En opinión de la portavoz parlamentaria, Cristina Teniente, la respuesta no puede ser que se ha hecho todo lo que se ha podido, ya que, como ha recordado, en residencias como la Asistida de Cáceres, con más de 70 fallecidos, ya hubo un "toque de atención" a finales de marzo por parte de familiares y del PP.



"Estamos ante una gestión negligente, un ejemplo de dejadez y abandono, de irresponsabilidad y además de total falta de transparencia en la información y en la transmisión de los datos", ha dicho.



Por su parte, el Grupo Parlamentario Ciudadanos preguntará por la situación en la que se encuentran algunas áreas de salud como la de Plasencia y Cáceres, que antes de la crisis sanitaria, ya acumulaban unos tiempos de espera "muy superiores a la media".



También Ciudadanos preguntará por la valoración que realiza la Juntade Extremadura, en este periodo de confinamiento a causa del COVID-19, que siendo los mayores y dependientes los más afectadosletalmente y unos de los colectivos más vulnerables de contagio, se"sigan sin abonar las solicitudes aprobadas".



Finalmente, Unidas por Extremadura preguntará por las residencias de mayores y residencias especializadas, ya que considera que se deben dar "explicaciones contundentes" sobre las medidas que se han llevado a cabo en estos centros y qué deficiencias se han encontrado.



En esta línea, su portavoz, Irene de Miguel, ha remarcado que dos terceras partes de fallecidos en Cáceres lo han hecho en la Residencia Asistida y que la Fiscalía está investigando "posibles delitos en la gestión".



Así, en esta crisis sanitaria, en opinión de De Miguel, se ha constando la "precariedad" y falta de recursos materiales en estos centros, por lo que ha abogado por avanzar hacia otro modelo asistencial.



ORDEN DEL DÍA



En cuanto al orden del día de la sesión plenaria, se completa con más preguntas de los grupos. En concreto, el Grupo Parlamentario Popular preguntará a la Junta por qué va a hacer con los presupuestos regionales, que antes de la pandemia ya eran "inservibles", para orientarlos a las necesidades de la región de cara a responder a los desafíos que tiene por delante en lo social, en lo económico y en lo sanitario.



También, y como ha avanzado Cristina Teniente, el PP preguntará por las medidas que pondrá en marcha el Ejecutivo regional para el sector del turismo en Extremadura, que es uno de los "más castigados" por la crisis, y, en esta línea, la 'popular' ha considerado que se hace necesario un plan de emergencia.



Además, y en relación a la convalidación de los decretos ley, Teniente ha considerado que el decreto en materia social y sanitaria llega "tarde" y "mal" y demuestra que las "preferencias legislativas" del Ejecutivo regional no han estado "al lado de los más vulnerables".



Así, ha expuesto que se ha conocido hace más de un mes una resolución que afecta a la distribución de las asignaciones a los agentes económicos y sociales y que esta misma semana ha recibido una nueva resolución para "garantizar el anticipo del 100 por cien de esas subvenciones".



Por su parte, en cuanto al decreto de contratación pública, Teniente ha considerado "llamativo" que la Junta se esté anticipado y que esas "medidas excepcionales" en materia de contratación se prolonguen hasta finales de 2020, más allá de la vigencia del estado de alarma.



En el turno de Ciudadanos, según ha avanzado su portavoz, Cayetano Polo, también preguntará sobre la situación del sector del toro bravo, que se va a ver afectado por la suspensión de ferias y en el que camadas enteras se van a enviar al matadero.



Mientras, la portavoz del Grupo Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en su turno de intervención, ha considerado que el decreto en materia de política social y sanitaria de la Junta, aunque con "medidas correctas", incluye aspectos "insuficientes".



De esta forma, ha remarcado que en dicho decreto se hablará de renta garantizada, a lo que su grupo seguirá insistiendo que hay extremeños con rentas garantizadas aprobadas que "no han recibido ni un solo euro desde enero".



También ha criticado De Miguel que se ha "denegado de forma arbitraria" rentas garantizadas y que se sigue reclamando burocracia "farragosa" a las personas que necesitan acudir a los servicios sociales.



Ante ello, la portavoz de Unidas por Extremadura ha considerado que estas rentas no se pueden gestionar como se ha venido haciendo hasta ahora y que debe haber un "cambio total y diametral".



También, y sobe el decreto de contratación pública, De Miguel ha insistido en que la Junta debería hacer un esfuerzo por pagar a proveedores y más teniendo en cuenta el momento actual.



Finalmente, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha destacado que el pleno de este jueves refleja la "respuesta inmediata" ante la situación actual por parte de la Junta,



"Este gobierno se ha dedicado en cuerpo y alma a resolver los problemas de los extremeños tenían en esta situación inesperada", ha dicho Garlito, quien ha insistido en la que la Junta ha respondido con medidas y decretos.



En esta línea, la portavoz socialista ha remarcado que la Junta "no quiere dejar a nadie atrás" y, con su gestión, marcará la "gran diferencia" con respecto a la crisis anterior.



También ha confiado Garlito en que este miércoles, 29 de abril, la reunión de la Comisión Interdepartamental e Interinstitucional del coronavirus en la región, representa una nueva oportunidad para que todos los grupos parlamentarios se sienten para conocer los datos y trabajar por la reconstrucción social y económica de esta región.



Finalmente, el PP ha criticado que, aunque se está intentado que el parlamento extremeño vuelva a la normalidad, "no se está consiguiendo del todo", ya que "se ha impedido" a los grupos presentar preguntas de control al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, interpretando el reglamento de manera "ajustada" a la mayoría del PSOE en la cámara.



"Es lamentable que tengamos que estar en un proceso de desescalada tan lento en la recuperación de la normalidad del parlamento y de control al Ejecutivo en un momento tan dramático, tan importante y tan vital de las iniciativas", ha lamentado.