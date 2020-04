La Junta propone que los mayores salgan por la mañana y los niños por la tarde

Ep.



La Junta de Extremadura ha trasladado este martes una propuesta al Ministerio de Sanidad de tramos horarios para salir los diferentes colectivos a partir del 2 de mayo, con el objetivo de que "al menos los primeros días" de esa fase de desescalada "se pueda realizar de una forma más ordenada".



En concreto, la propuesta de Extremadura al Ministerio de Sanidad que en las ciudades se adopten horarios por tramos de edad, que sean iguales en todo el país, de tal forma que el ejercicio físico se realice a primera hora de la mañana o última del día, mientras que los mayores de 65 puedan pasear en horario de mañana, y los niños, por la tarde.



Así lo ha avanzado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, en rueda de prensa este martes en Mérida, en la que ha advertido que "no hay ninguna franja horaria que sustituya a las medidas de seguridad y de protección social".



"Ni mascarillas, ni guantes, no hay nada que sustituya a poder mantener una distancia suficiente con la otra persona, y a mantener la higiene", ha reafirmado el consejero de Sanidad, quien ha admitido que ve "con cierta precaución la desescalada que se pueda producir el fin de semana próximo".



De esta forma, a partir de este sábado, 2 de mayo, podrán seguir saliendo los niños durante una hora al día, "pero se incorporan deportistas y paseos de otros grupos de edad", por lo que Vergeles ha advertido de que "el riesgo puede ser mayor" de que "de no hacerlo bien, se den aglomeraciones en las calles, sobre todo los primeros días y en las ciudades".

"NO BAJAR LA GUARDIA"

Por eso, el consejero de Sanidad ha reiterado la necesidad de contar con "toda la seguridad posible" para no "volver atrás" en la situación del coronavirus, ya que según ha señalado Extremadura en estos momentos está "en buena posición para poder afrontar la desescalada", pero "no se puede bajar la guardia".

En cualquier caso, y a pesar de que los datos de los últimos días confirmen un descenso en el número de nuevos casos y de fallecidos por coronavirus, Vergeles ha llamado a la "prudencia" ya que aunque "estamos mucho mejor que estábamos", tras lo que ha insistido en que "no se puede bajar la guardia".

"Vamos a trabajar intensamente para seguir así y mejorarlo", ha señalado el titular extremeño de Sanidad, quien ha apuntado que este virus "ha demostrado que con él no se puede bajar la guardia, por lo que no se puede caer en la tentación de decir que tenemos todo hecho".

En su opinión, "estamos abordando la pandemia todavía", ya que "todavía hay fallecidos y hay gente que se contagia", por lo que ha señalado que la región indudablemente está doblando la curva", pero "esta batalla está siendo dura, por lo que no podemos bajar la guardia".

EXTREMADURA ESTÁ "DOBLANDO LA CURVA"

En este sentido, y respecto a la evolución de la incidencia del coronavirus en Extremadura, que registran cinco fallecidos más y siete nuevos casos en las últimas 24 horas hasta alcanzar los 432 muertos y los 3.487 afectados por Covid-19 en la región desde el inicio de la pandemia.

Vergeles ha lamentado los nuevos fallecimientos, que suponen incremento del 1,17 por ciento, pero ha valorado que "afortunadamente está lejos de las cifras de crecimiento que se producía en semanas anteriores", y que junto al descenso en el número de nuevos contagios supone que Extremadura está "doblando esa curva".

Durante su intervención, el consejero de Sanidad ha destacado además las 1.737 altas que se han dado a personas curadas del coronavirus, lo que suponen 65 altas más que este pasado lunes, un 3,9 por ciento más, tras lo que ha destacado que ahora "afortunadamente las cifras de altas crecen a un ritmo muchísimo mayor que las de contagiados o fallecidos".

Con todos estos datos, Extremadura cuenta este martes con 1.317 pacientes activos de coronavirus, de los que el 82 por ciento están en aislamiento domiciliario, mientras que el 17,9 por ciento están hospitalizados, de los cuales, el 2,5 por ciento de ellos están en las UCIs.

Según los datos aportados por Vergeles, los afectados por coronavirus en Extremadura tienen una media de 62,5 años, mientras que la media de los fallecidos está en los 82,9 años de media.

RESIDENCIAS DE MAYORES

Finalmente, y respecto a la situación de las residencias de mayores de la región, Vergeles ha destacado que en la actualidad hay 50 residencias con algún caso positivo de coronavirus, en total son 1.183 los usuarios que han sido confirmados por Covid-19 desde el inicio de la pandemia, y se han alcanzado los 390 fallecimientos en estas instalaciones.

Así, Vergeles ha valorado que un total de 314 usuarios de residencias de mayores ya han recibido el alta tras superar el coronavirus, tras lo que ha destacado que las residencias que se han medicalizado o intervenido sanitariamente "están teniendo una evolución favorable".

Respecto a las residencias de mayores en las que la Junta de Extremadura está "actuando con mayor intensidad", son las de Arroyo de la Luz, Garrovillas de Alconétar, Coria, 'El encinar de las cruces en Don Benito, y 'El Cuartillo' de Cáceres.