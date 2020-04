Monago: Las medidas económicas de la Junta "llegan tarde" y son "claramente insuficientes"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado este lunes que las medidas económicas aprobadas por la Junta de Extremadura para afrontar las consecuencias de la crisis del coronavirus "llegan tarde" y son "claramente insuficientes".



Así pues, a través de una nota de prensa, el líder de los 'populares' extremeños ha manifestado que una cantidad de apenas 60 millones de euros "no supone un verdadero dique de contención" a la "negativa situación económica" que atraviesa Extremadura, tras lo que ha aludido a las medidas adoptadas por algunas comunidades autónomas que ya han hecho una "apuesta importante" por ayudar a sus ciudadanos.



En concreto, Monago se ha referido a Andalucía, que ha anunciado la movilización de hasta 4.000 millones de euros para hacer frente a la situación. Dicha cantidad, anunciada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, representa más de un 10 por ciento del presupuesto anual de la región.



De esta forma, el presidente del PP extremeño ha explicado que, comparando lo que se ha hecho en Andalucía con lo que se ha hecho en Extremadura, "se tendrían que haber invertido 600 millones de euros" en la región para poder hablar de un esfuerzo similar.



SE NECESITA DIEZ VECES MÁS



De este modo, para el dirigente del PP extremeño, sería necesaria una inversión diez veces mayor de la anunciada por parte del presidente de la Junta de Extremadura, que se ha quedado en esos "insuficientes 60 millones de euros".



Y es que, para Monago, el gobierno de Fernández Vara ha puesto un "mero parche" que no resuelve el problema que viven miles de extremeños.



Asimismo, ha apuntado que las ayudas de la Junta van a llegar a unos 60.000 extremeños, según se ha dicho, y eso es una cifra "muy pequeña" de todas aquellas personas y colectivos que necesitan el esfuerzo de su administración y que "lamentablemente seguirán desprotegidas".



En este sentido, Monago ha reiterado que es necesario poner todos los recursos económicos a disposición para que la región no viva una situación de crisis como la que sufre recientemente.



"Los extremeños tienen que sentir que su administración regional les apoya y no les va a dejar atrás", ha afirmado. Por ello, Monago ha propuesto que el esfuerzo de la Junta de Extremadura sea similar al impulsado en Andalucía para que llegue a todos los extremeños.



En esta línea, ha aseverado que "no podemos estar tan próximos en distancia con la tierra andaluza y tan lejos en los esfuerzos de presupuestos para los que más lo necesitan".



LA JUNTA DEBE "REHACER" LOS PGEx



Además, Monago ha subrayado que el objetivo es no dejar a nadie desprotegido, y, para ello, la Junta debe "rehacer por completo" el presupuesto para este año y volcar todos los esfuerzos que no sean esenciales en reconstruir el tejido productivo de la región para dar una respuesta "clara, rotunda y útil".



También ha señalado que, tras más de mes y medio de confinamiento y aprobación del estado de alarma, son "miles los extremeños que han visto truncada su forma de vida, han perdido su empleo o han tenido que bajar la persiana de su negocio, quedándose sin ingresos de la noche a la mañana".



En definitiva, se trata, según sus palabras, de una situación "muy complicada" que debe provocar un "esfuerzo titánico" de las administraciones públicas para "que nadie se quede atrás", ha sentenciado.