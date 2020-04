Vara plantea que la desescalada sea por áreas de salud aunque defiende criterio uniforme

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este domingo que “la fase de desescalada se hará de manera asimétrica y gradual”, donde la prioridad será “garantizar la seguridad y la protección de la salud de la población”.

De esta manera, Fernández Vara ha avanzado que, “con toda probabilidad”, este desescalamiento se realizará, “desde una perspectiva que conjugue provincias y áreas de salud”.

Concretamente, ha matizado que se trata de que “aquellos territorios en los que se den una serie de elementos, que se están terminando de definir, puedan iniciar la desescalada en base a criterios objetivos, uniformes y homogéneos, que a su vez sean medibles y transparentes”, ha aseverado.

Además, Fernández Vara ha recordado que la pasada semana se constituyó el Comité Técnico para la fase de transición de la pandemia del COVID-19 en Extremadura, un órgano colegiado compuesto por representantes de la Administración General del Estado, de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de las entidades que integran la Administración Local en Extremadura.

Tras la la conferencia de presidentes de este domingo, Fernández Vara también se ha referido al informe de Estrategia Sanitaria, que el Gobierno de España ha entregado a los responsables de los gobiernos autonómicos, con medidas y recomendaciones sanitarias para comenzar el “proceso de transición” y garantizar la respuesta con “inmediatez y resolución” ante un nuevo brote epidémico.

Cabe señalar que, es un documento que el Ejecutivo regional ya ha remitido a todos los miembros que forman parte de la Comisión Interdepartamental e Interinstitucional del coronavirus en la región y de la Mesa del Diálogo Civil del Tercer Sector de Extremadura.

Además, ha destacado que, durante la conferencia de presidentes, se han abordado cuestiones referentes a la fase de desescalada, acuerdos para la reconstrucción y sobre Europa con el fin de que “los mecanismos sanitarios, económicos y sociales funcionen”.

En este sentido, el presidente extremeño ha avanzado que ha trasladado al Ejecutivo central la necesidad de prolongar las líneas ICO de financiación “más allá del 30 de abril” y, que “algunas entidades financieras hagan una reasignación de estos fondos”, para facilitar liquidez adicional a las empresas, pymes y autónomos.

DESCONFINAMIENTO DE LOS MENORES

En cuanto a la salida de los menores a la calle a partir de hoy, Fernández Vara lo ha definido como “el inicio de una nueva etapa de trabajo en común".

Y, ha apostado porque "todo está yendo con cierta normalidad y racionalidad porque los más responsables en este país son sus ciudadanos”, ha manifestado.

ESTUDIO DE PREVALENCIA



Respecto al estudio de seroprevalencia que tenía previsto comenzar este lunes, ha señalado que se ha dado orden a las áreas de salud para empezar a hacerlo esta semana para poder cumplir con los plazos previstos y que debe concluir el 19 de junio.



En este sentido, ha recordado que en Extremadura se harán 3.200 test, una cantidad que considera "adecuada" a la población de la región, si bien ha señalado que "científicamente está muy bien diseñada".

Además, ha apuntado el importante "salto cualitativo" en la toma de decisiones que permitirá esta encuesta cuando esté finalizada.



Fernández Vara ha señalado que no se "atreve a discutir" los términos en los que los epidemiólogos han diseñado este estudio, y ha llamado la atención sobre la necesidad de no precipitarse adelantando los plazos del mismo para no caer nuevamente en "errores".

Así, ha reconocido que se han producido, ante los que el coronavirus "reacciona y hace de la forma que mejor sabe, que es atacar", por lo que pide paciencia hasta tener estos resultados.



CRÉDITOS

El Presidente Extremeño ha reclamado al presidene la necesidad de prolongar las líneas ICO más alla del 30 de abril, y que los fondos que no se hayan gastado puedan ser reasignados.

Asimismo, ha vuelto a plantear la necesidad de implementar medidas de apoyo a los autónomos mutualistas.

Según Fernández Vara, "casi todos" los presidentes autonómicos han planteado a Sánchez una convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la financiación autonómica, si bien ha señalado que el Gobierno está a la espera de conocer el apoyo que prestará Europa a lo países miembros.



Además, ha apuntado que se ha hablado un plan de rescate para el turismo nacional, a lo cual el presidente del Gobierno se ha comprometido, pero aún deberá definirse en tanto que hay países europeos interesados en hacer "algo conjunto".



Por último, ha pedido que hay que empezar a "levantar los ojos" y entender que las consecuencias que el coronavirus puede tener en el continente africano, ante lo cual ha apelado a la solidaridad del pueblo español ya que hay "muchos países" que carecen de las infraestructuras necesarias para combatir la pandemia.